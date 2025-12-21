Cette ville est la moins chère d’Europe pour passer Noël

Cracovie est la destination idéale pour un Noël magique à petit prix. ( crédit photo : Getty Images )

Cracovie offre un rapport qualité-prix incomparable

Cracovie reste abordable pendant la période des fêtes. Surnommée «la Florence du Nord», la ville arrive en tête des destinations les moins chères selon le site «Chéri, fais tes valises». Le coût de la vie y est inférieur de 30% à celui de la France. Un budget compris entre 50 et 100 euros par jour et par personne permet de profiter de son séjour sans se priver. Le coût du vol aller-retour depuis la France est estimé entre 100 et 180 euros . Comptez entre 35 et 70 euros pour une chambre double dans un hôtel 2 ou 3 étoiles, et environ 8-10 euros pour une nuit en dortoir. Niveau restauration, la ville propose de nombreux établissements à prix abordable. Tablez sur un budget de 15 à 25 euros par jour et par personne. La street food constitue un bon moyen de découvrir les spécialités locales à petit prix (moins de 3 euros ). L’addition moyenne dans un restaurant standard tourne autour de 10 à 12 euros . Comptez 2 à 5 euros pour une pause gourmande dans un café.

Profiter de l’ambiance des fêtes à prix doux

Le marché de Noël installé autour de Rynek Glówny (place du marché principal) constitue l’une des attractions phares de Cracovie en période de fêtes. Vous pouvez y découvrir des stands d’artisanat et une scène culinaire appétissante dans une ambiance chaleureuse et animée. Poursuivez l’exploration de la vieille ville, puis promenez-vous sur les bords de la Vistule ou sur la colline de Wawel. Inscrivez-vous à un « free tour » pour découvrir l’histoire de la ville (en prévoyant un pourboire pour le guide). Le quartier juif de Kazimierz constitue également une visite intéressante. En fin d’après-midi, grimpez au sommet du clocher de l’église Sainte-Marie pour une vue féerique sur la ville illuminée ( 5-8 euros ).

Côté activités en intérieur, plusieurs musées offrent des tarifs réduits, voire la gratuité certains jours de la semaine. La cathédrale et le château sont incontournables. Il est possible de visiter une seule partie de ce dernier pour limiter le prix de l’entrée. De nombreux bars proposent des soirées musicales en accès libre. Vous pouvez également assister à l’un des nombreux concerts de Noël, avec des billets généralement compris entre 10 et 20 euros .

Les astuces à connaître pour maîtriser les coûts et optimiser votre budget

La réservation précoce est la meilleure des solutions pour faire des économies. Elle permet en effet de bénéficier des tarifs les plus attractifs avec de belles surprises à la clé. Vous pouvez aussi paramétrer des alertes sur les comparateurs en ligne comme Opodo ou Kayak pour obtenir les meilleurs prix pour votre vol. Il faut surtout être flexible sur les dates et les horaires. L’autre bonne idée est de privilégier les plateformes d’hébergement avec options flexibles, comme Booking ou Hotels.com (partenaire The Corner *) pour pouvoir annuler votre réservation si les tarifs évoluent à la baisse. Choisir un logement avec kitchenette ou une auberge de jeunesse possédant une cuisine commune permet de réaliser des économies sur le budget restauration en préparant vous-même vos repas.

Cinq spécialités culinaires polonaises à tester absolument - Les becs sucrés apprécient également les faworki . Ces morceaux de pâte croustillante saupoudrés de sucre en poudre, appelés les ailes d’ange, sont souvent préparés pendant la période de Noël et du carnaval. - Le paczki est la pâtisserie la plus populaire de Pologne. Il s’agit d’un beignet frit dans l’huile et fourré de confiture ou de crème à la vanille ou au chocolat. - Les golabki sont des roulades de chou blanc farci avec un mélange de riz et de viande hachée, servis avec une sauce aux tomates ou aux champignons. - L’ oscypek est un fromage de montagne élaboré à partir de lait de brebis. Il bénéficie d’une AOP. - Les pierogi sont des ravioles farcies avec de la viande, des champignons, du chou ou des pommes de terre aux oignons frits. On trouve également une version sucrée avec du fromage cottage doux, des raisins secs et des fruits de saison.

