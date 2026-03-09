Municipales 2026 : pouvez-vous donner de l'argent à un candidat pour financer sa campagne ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 09/03/2026 à 16:33

Les dons pour financer une campagne électorale donnent droit à une réduction d'impôt de 66 %. (illustration) (MOERSCHY / Pixabay)

Alors que le premier tour des élections municipales approche, vous avez envie de soutenir financièrement un candidat ? Attention toutefois, certaines règles encadrent cette procédure, prévient Le Parisien .

Seuls les particuliers — personnes physiques de nationalité française ou résidant en France — peuvent financer une campagne. Ainsi, les entreprises, associations, syndicats et autres personnes morales sont strictement exclus. Candidats et donateurs risquent jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende, et l'élu une peine d'inéligibilité.

4 600 euros par donateur et candidat

Ce type de dons est soumis à un plafond fixé à 4 600 euros par donateur et par candidat. Les dons en espèces ne sont pas interdits, mais ils sont limités à 150 euros. Au-delà de cette somme, le don doit être effectué par chèque, virement ou carte bancaire. Pour les communes de plus de 9 000 habitants, tout don doit transiter par un mandataire financier désigné par le candidat, qui dépose ensuite un compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne, précise le quotidien francilien.

Les dons sont comptabilisés depuis le 1er septembre 2025 et jusqu'au dépôt du compte de campagne. Ils donnent droit à une réduction d'impôt de 66 %. Si vous donnez 100 euros à un candidat, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 66 euros : le don ne vous coûte réellement que 34 euros.