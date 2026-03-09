Suspension de la réforme des retraites : des décrets manquants bloquent le traitement de certains dossiers

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 09/03/2026 à 16:08

La suspension de la réforme des retraites ne peut pas être appliquée dans certains cas car certains décrets n'ont pas été publiés. (illustration) (Stevepb / Pixabay)

Les nouvelles dispositions issues de la suspension de la réforme des retraites s’appliqueront aux retraites prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Mais certains décrets tardent à être publiés et provoquent une certaine inquiétude chez les assurés, indique Ouest-France . « J’envisage de partir en carrière longue en 2027. Mais la Carsat (caisse régionale) refuse de me confirmer une quelconque date au motif que les décrets ne sont pas encore sortis » , confie ainsi au quotidien régional un sexagénaire vivant dans l'Ille-et-Vilaine.

Des décrets attendus pour les mères de famille

Son cas ne serait pas isolé et toucherait également les mères de famille. Il manquerait en effet des décrets pour mettre en application deux mesures qui les concernent. D'abord les deux trimestres supplémentaires comptant pour la carrière longue mais aussi le calcul de leur pension sur les 24 ou les 23 meilleures années (en fonction du nombre d'enfants), et non plus sur les 25 meilleures.

« Nous ne pouvons pas nous engager tant que les décrets ne sont pas publiés » , a confirmé l'organisme auprès de Ouest-France . L'Assurance retraite indique que ces textes devraient être publiés courant mars ce qui permettra « de délivrer les attestations carrière longue à partir d’avril » .