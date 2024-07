Wauquiez veut favoriser les travailleurs pauvres pour les logements sociaux

Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, déplore que les travailleurs pauvres ne fassent pas partie des catégories de personnes prioritaires pour l’accès au logement social.

« Aujourd’hui, dans l’accès au logement social, le travail ne fait pas partie de la dizaine de critères qui permettent d ’accéder à un logement social », assène Laurent Wauquiez, le président du groupe Droite républicaine (ex-LR) à l’Assemblée nationale, lors d’une conférence de presse visant à le présenter « le pacte législatif, un programme d’urgence nationale qui propose une solution au blocage du pays », aux côtés son homologue au Sénat, Bruno Retailleau .

Ne pas priver les chômeurs de logement social

Les chômeurs seraient-ils alors privés de logements sociaux? La citation du président de région a provoqué de vives réactions. Le sénateur de Paris du groupe communiste Ian Brossat a d’ailleurs tweeté: « C’est vrai que chômeur, ça ne suffit pas. Si en plus, ils pouvaient être SDF ». L’entourage de Laurent Wauquiez rétorque auprès du Figaro : « Il s’agit, non pas de priver les demandeurs d’emploi d’accès au logement social, mais d’ajouter les travailleurs pauvres aux 13 catégories de personnes prioritaires pour l’accès au logement social ». Actuellement, sont prioritaires les personnes en situation de handicap, les personnes mal logées, les personnes hébergées temporairement dans un établissement de transition, les personnes reprenant une activité après un chômage de longue durée, les personnes exposées à des situations d’habitat d’indigne, les personnes mariées justifiant de violences au sein du couple...., d’après l’article L441-1 du code de la construction et de l’habitation . Mais effectivement pas les travailleurs pauvres.

« Dans le parcours d’accession à la propriété, c’est devenu de plus en plus difficile pour ceux qui travaillent. Comment le comprendre? [...] Très clairement, on a abouti à créer un système social qui a maintenant la tête à l’envers et dont le travail n’est plus la fondation du fonctionnement de notre pays et ça, c’est la première injustice », déclare Laurent Wauquiez lors de la conférence de presse. La « revalorisation de la France qui travaille et qui a travaillé toute sa vie » c’est la priorité pour Laurent Wauquiez. Il souhaite « arrêter de fermer les yeux sur un les abus, sur l’installation d’un système d’assistanat qui nous coûte de plus en plus cher, qui est en train de saper les finances publiques ».