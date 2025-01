Votre taux de crédit immobilier peut passer de 3,50 % à 3,20 % si vous améliorez le DPE de votre logement

Des banques lancent ce mercredi une offre permettant de réduire son taux de crédit immobilier de 0,10 à 0,30 point si le propriétaire s’engage à faire des travaux de rénovation énergétique.

Acheter une passoire thermique peut-être vu d’un mauvais œil de la part des banques. Certaines exigent 10% d’apport supplémentaire pour l’achat d’un logement énergivore. « Sur ce type de biens peu performants, certaines banques ne financent pas plus de 90 % de la valeur du bien », explique Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer, un courtier en crédit immobilier. Quelques banques limitent ainsi le taux d’endettement (part du revenu consacrée aux remboursements du prêt) à 30% dans le cas d’une passoire thermique (contre 35% pour les autres logements) afin que le reste-à-vivre soit suffisant pour régler les factures énergétiques qui sont de plus en plus salées.

D’autres établissements, comme la Caisse d’Épargne et la Banque Populaire, misent à l’inverse sur la récompense des futurs propriétaires de logements dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) est compris entre E et G. Seule condition? S’engager à faire des travaux de rénovation énergétique pour améliorer le DPE de deux lettres . Ces établissements bancaires proposent aux acquéreurs de passoires thermiques de réduire de 0,10 à 0,30 point le taux de leur crédit immobilier. Une offre pérenne et non temporaire lancée ce mercredi et valable pour une résidence principale mais aussi pour une résidence secondaire ou un investissement locatif. La bonification sera applicable sur la quasi-totalité des crédits immobiliers proposés par ces banques, sauf sur les prêts-relais par exemple.

Une décote de 0,20% pour un logement vert

Le client a plus de trois ans (40 mois), à compter du premier déblocage du crédit, pour réaliser les travaux. « L’amélioration de la performance énergétique du logement de nos clients leur permet de bénéficier non seulement d’une réduction de leurs mensualités de remboursement, mais également d’une valorisation de leur patrimoine », commente Hélène Madar, directrice générale Banque de proximité et Assurance Banque Populaire - Caisse d’Épargne. Ces banques ont tissé des partenariats avec des experts en rénovation énergétique afin que les clients puissent bénéficier d’un accompagnement complet. Prenons l’exemple d’un client qui a obtenu un crédit à 3,50% pour un logement F. Il réalise des travaux quelques mois plus tard et obtient une étiquette D. Il a donc atteint son objectif, le gain de deux lettres de DPE. Son taux peut donc être abaissé au maximum de 0,30 point, et donc s’élever à 3,20%.

D’autres banques, comme la Société Générale, valorisent l’achat de logements A, B ou C . « Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en place d’une décote verte de 0,20% pour tout financement immobilier avec un DPE A, B ou C », peut-on lire dans un mail envoyé par la Société Générale à ses clients.