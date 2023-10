Votre loyer est-il dans la moyenne Française ?

Crédit photo : 123RF

En France, il faut compter en moyenne 13 euros / m² pour louer son logement (soit 1 300 euros pour un logement de 100 m2). Bien entendu, ce prix moyen varie sensiblement selon la surface, le type de bien et sa localisation géographique.

En France, le logement constitue le principal poste de dépenses des ménages : il représente en moyenne plus d'un quart de leur budget mensuel. Selon le site SeLoger, il faut compter en moyenne 13 euros / m² pour louer un logement en 2023 (soit 1 300 euros pour un logement de 100 m2). Bien entendu, ce prix moyen varie sensiblement selon la surface, le type de bien (maison, appartement) et sa localisation géographique.

Le loyer moyen dans les 10 plus grandes villes Françaises

Par exemple, selon SeLoger, le loyer moyen pour une maison est de 9 euros / m² alors qu'il atteint 14 euros / m² pour un appartement. Les loyers fluctuent aussi fortement d'un département et d'une région à l'autre : ils varient de 23 euros / m² en moyenne en Île-de-France (avec une pointe à 37 euros / m² dans certains arrondissements parisiens) à 9 euros / m² dans le Limousin. Ainsi, le loyer moyen peut varier du simple au double entre les 10 plus grandes villes françaises :

Paris : 30 euros / m²

Nice : 18 euros / m²

Lyon : 17 euros / m²

Bordeaux : 16 euros / m²

Marseille : 15 euros / m²

Montpellier : 15 euros / m²

Rennes : 14 euros / m²

Toulouse : 14 euros / m²

Strasbourg : 14 euros / m²

Nantes : 13 euros / m²

L'encadrement des loyers

En toute logique, les loyers les plus élevés sont constatés dans les métropoles et les grandes villes étudiantes françaises, là où le marché est en tension. Pour endiguer cette hausse des loyers, certaines municipalités ont mis en place l'encadrement des loyers. C'est notamment le cas à Paris (depuis 2019), Lille, Lyon, Bordeaux, Montpellier ainsi que dans plusieurs communes des agglomérations de ces métropoles.

L'encadrement des loyers peut être appliqué dans toutes les zones tendues, sur demande des communes. Il consiste à fixer un plafond de loyer que les propriétaires doivent respecter. Ainsi, pour tout renouvellement de bail ou toute mise en location, les loyers doivent être compris entre le loyer de référence majoré de 30 % et le loyer de référence minoré de 20 %. Le loyer peut dépasser le loyer de référence majoré si le logement présente des caractéristiques de confort ou de localisation qui le justifient. Le loyer de référence est révisé tous les ans et varie selon le type de location (meublée ou non), la zone géographique ou encore le nombre de pièces. Les propriétaires ne respectant pas l'encadrement peuvent être sanctionnés et se voir contraints de rembourser le trop-perçu à leurs locataires.