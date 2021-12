Voici les plus beaux stades, campus, gares et aéroports du monde

Le Prix Versailles récompense tous les ans les créations architecturales mondiales les plus marquantes pour divers équipements et infrastructures. Voici les lauréats 2021 désignés par un jury présidé par le cinéaste Jean-Jacques Annaud.

Un carton plein pour les États-Unis. L’édition 2021 du Prix Versailles dans les catégories Aéroports, Campus, Stades, Gares et Stations, fait en effet la part belle aux réalisations américaines qui décrochent les 4 «Prix Versailles» en jeu et 1 des 8 «Mentions». Le jury mondial, présidé par le cinéaste Jean-Jacques Annaud , et comptant des architectes de renom tels que le Danois Bjarke Ingels , l’Espagnole Patricia Urquiola ou encore le Japonais Ryue Nishizawa ou la Nigérienne Mariam Kamara, sans oublier des chefs, photographes ou stylistes, s’attache à mettre en valeur tous les ans l’architecture commerciale pour montrer que la culture et l’esthétique peuvent parfaitement trouver leur place dans ces équipements.

Décernés sous l’égide de l’ Unesco , ces prix ont également vocation à promouvoir une architecture durable des domaines aussi variés que l’éducation, le sport ou le tourisme, et ce dans toutes les régions du monde, ouvrant la voie à un développement durable intelligent. Parmi les lauréats, le SoFi Stadium de Los Angeles réalisé par le cabinet américain HKS retient l’attention. Ce stade destiné au football américain doit notamment accueillir l’épreuve reine de ce sport, le Super Bowl, en 2022. Ce stade de 70.000 places peut en accueillir 30.000 supplémentaire en cas de besoin et se caractérise notamment par son toit fixe translucide et son oculus, un écran vidéo de forme ovale à double face qui est suspendu au toit au-dessus du terrain (voir diaporama) .

Un lauréat français

C’est dans cette même catégorie Sports que l’on trouve le seul lauréat français, à savoir le court Philippe-Chatrier, rénovation du mythique central de Roland-garros, qui décroche une «Mention Intérieur». Le prix destiné à l’extérieur va quant à lui au stade Al-Bayt, l’une des arènes qui doit accueillir la Coupe du monde de football au Qatar en 2022. Du côté des gares, c’est Moynihan Train Hall, du cabinet SOM (Skidmore, Owings & Merrill) l’extension de la gare de Pennsylvanie à New York qui décroche le prix Versailles. Cette élégante extension doit permettre de décongestionner les locaux historiques de la gare principale. Quant à la gare chinoise Ginkgo Swan Lake réalisée par Hexia Architects, elle obtient une «Mention Intérieur» pour ce projet qui propose une coexistence harmonieuse entre la technologie et l’écologie. Tans que la Mention Extérieur est attribuée à la gare de banlieue australienne de Reservoir, créée par le cabinet d’architecture et de design Genton.

Puisque les campus universitaires ont également leur prix, c’est le California Institute of Technology de Pasadena en Californie qui est distingué. Le bâtiment de recherche Chen, dédié aux neurosciences et réalisé par Smithgroup, est remarquable par son intégration dans le paysage et sa capacité à mélanger espaces de collaboration pluridisciplinaire et salles spécialisées «plug-and-play». Cette catégorie se paie même le luxe d’un second lauréat américain puisque l’université de Harvard décroche une Mention Extérieur pour son nouveau bâtiment aux formes géométriques consacré aux sciences et à l’ingénierie. Et pour ce qui est des aéroports, c’est le terminal B de l’aéroport La Guardia à New York qui décroche le prix Versailles, l’aéroport berlinois Brandebourg Willy Brandt obtenant la mention Intérieur et l’étonnante réalisation néo-zélandaise de New Plymouth se voit remettre une mention Extérieur.