Faut-il arrêter de travailler à un certain âge ? Ce que dit la loi / iStock.com - Minerva Studio

Si vous êtes issu du secteur privé

Vous pouvez cumuler emploi et retraite, via deux dispositifs : Le « cumul intégral » : vous avez alors liquidé à la fois votre retraite de base et votre complémentaire à taux plein, et vous pouvez retravailler sans plafond de revenus ; Le « cumul plafonné » : dans le cas où vous partez sans taux plein, vos revenus d’activité cumulés à votre pension ne doivent alors pas dépasser votre dernier salaire brut, ou 160 % du SMIC, soit 2 882,88 €/mois. Si vous décidez de reprendre une activité chez votre ancien employeur, il vous faudra respecter un délai de carence de 6 mois entre votre départ à la retraite et votre réembauche. Ce délai vise à éviter les départs fictifs à la retraite suivis d’une reprise immédiate. Si vous ne respectez pas ce délai, le versement de votre pension peut être suspendu pendant la période de reprise d’activité. Vous pouvez toutefois travailler sans délai pour un nouvel employeur !

Si vous êtes issu du secteur public

Dans ce cas, quelques règles spécifiques s’appliquent : le cumul intégral n’est possible que si vous bénéficiez d’une retraite à taux plein (entre 62 et 67 ans selon votre génération). Si ce n’est pas le cas, vous serez soumis aux règles du cumul plafonné, et vos revenus d’activité ne devront pas dépasser 8 124,97 € + 1/3 de votre pension annuelle brute. Si vous dépassez ce plafond, l’excédent est déduit de votre pension. Quelques exceptions cependant : certaines activités peuvent être exercées librement sans être soumis à un plafond et sans que cela n’impacte le montant de votre pension. On parle alors de cumul emploi-retraite "libre" ou "intégral". Les principales activités concernées sont de nature artistique (peinture, sculpture, musique, théâtre, photographie…), intellectuelles (écriture d’ouvrages, essais, romans, articles, interventions lors de conférences, de congrès scientifiques...), juridictionnelles ( participation à des jurys de concours, commissions disciplinaires, conseils de prud’hommes... ) ou encore consultatives ou délibératives (participation à des instances telles que des conseils d’administration, comités d’éthique, commissions locales ou nationales...). Enfin, les anciens fonctionnaires actifs de la police nationale, peuvent exercer des activités privées de sécurité.

Si vous étiez travailleur non-salarié

Si vous exerciez en tant qu’indépendant, artisan / commerçant, profession libérale, ou auto-entrepreneur, il vous est aussi possible de cumuler emploi et retraite. Si vous avez liquidé toutes vos retraites à taux plein on parlera de « cumul intégral ». Si ce n’est pas le cas, on parlera de « cumul plafonné ». Vos revenus ne devront alors pas dépasser 50 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) soit 23 550 € en 2025 pour les artisans/commerçants ; ou 100 % du PASS (47 100 €) pour les professions libérales.