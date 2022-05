Voici le plus grand bureau en containers maritimes de France

Une partie de l’ancienne base aérienne 217, à Brétigny-sur-Orge, a été reconvertie en un immeuble de bureaux de presque 2000 m² avec des containers maritimes.

Il a fallu pas moins de 47 containers maritimes intégrés les uns aux autres et 4 entreprises: la société publique locale Air 217 qui s’est associée à CAPSA Container, spécialiste de la transformation de containers maritimes, les agences d’architectures Looking For Architecture, LFA, et CALQ, pour former ces bureaux avant-gardistes qui accueillent des spécialistes de drones. D’autant que le bâtiment dispose également d’une zone de vol couverte avec une belle hauteur sous plafond pour tester les drones.

Capsa Container a déjà eu l’occasion de composer des immeubles avec ces caissons métalliques en forme de parallélépipèdes initialement réservés au transport de marchandises, mais jamais d’une si grande ampleur. C’est le premier bâtiment tertiaire en France et en Europe à être réalisé en partie avec des containers maritimes. Près de 2000 m² de bureaux prennent ainsi place au sein du bâtiment Modul’Air.

Difficile de deviner les containers sous leur grande « structure parapluie », comme Laurent Graber, architecte à l’agence LFA, nomme l’enveloppe en charpente métallique qui entoure les containers. « Le container est un objet singulier, de design », souligne-t-il. Une tour totem réalisée avec 7 containers est accolée à la façade extérieure pour un point de vue à 360°sur la zone de vol.

« Ces containers sont presque neufs. Ils ont fait un seul trajet depuis l’Asie. Ce sont des containers dits du premier voyage », explique Félix Baezner, directeur général de Capsa. Une fois les containers découpés et repeints, ils ont été affrétés sur l’ancienne base militaire 217, à Brétigny-sur-Orge, à 25 kilomètres de Paris, dont 300 hectares sur 750 ont été cédés à Cœur d’Essonne Agglomération.

Un produit solide

Après trois ans d’études et à peine un an de travaux, les entreprises telles que Cdsi, centre drone système industriel, ou Thales, commencent à emménager dans ces locaux atypiques depuis décembre dernier. Et pourtant, un chantier sur une base militaire en reconversion n’est pas aisé: « Aucune voirie, aucun assainissement n’était percé. Seuls des avions, des hangars et une tour de contrôle figuraient ici. Vous imaginez l’ampleur des travaux », se souvient Eric Braive, Président de Cœur d’Essonne Agglomération.

Mais pour quelle raison recourir à des containers? 98% des containers sont fabriqués en Chine, selon Félix Baezner, il y a plus de containers qui arrivent en France que de containers qui repartent. « Leur donner une seconde vie », est donc l’une des causes avancées par Capsa. De plus, il s’agit d’un des produits « les plus solides au monde » et un chantier à l’aide de containers est très rapide, 10 mois environ. De plus, le bâtiment est construit en chantier sec ce qui évite les aléas climatiques.

Les containers ne sont toutefois pas plus économiques que les autres matériaux à disposition sur le marché. Le budget injecté dans ce projet pharaonique est de 5,5 millions d’euros dont 42% issus de fonds européens, 28% du contrat d’intérêt national et 20% des fonds propres de Cœur d’Essonne Agglomération.