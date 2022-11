Voici 5 villes où investir 100.000 euros en immobilier locatif

La rentabilité dans ces villes est assez élevée mais c’est essentiellement la tension locative régnante qui offre l’avantage de louer son bien rapidement, avec un taux de vacance faible.

Contrairement aux idées reçues, il est possible d’investir dans l’immobilier avec un petit budget. La plateforme d’investissement locatif 100% digitale Beanstock a listé 5 villes où réaliser un investissement locatif dans un bien meublé avec un budget s’élevant à 100.000 € seulement, soit « le budget minimum du primo-investisseur chez Beanstock. Une somme qui permet d’acheter un bien dans des moyennes et dans des grandes villes », précise Matthieu Havette, directeur de l’expansion et de la stratégie immobilière chez Beanstock. Ce montant comprend le prix de l’acquisition du bien, les droits de mutation et les frais de Beanstock (soit 7,2% du prix d’achat).

Le budget moyen chez Beanstock tourne plus autour des 170.000 € et monte souvent jusqu’à 300.000 voire 400.000 €. Parmi les acquéreurs potentiels, « des acheteurs qui ont déjà acheté leur résidence principale et à qui il reste un peu d’argent pour un premier investissement locatif ou des personnes qui ne sont pas propriétaires mais multi-investisseurs par exemple », observe le responsable des études. Au-delà de la rentabilité , Beanstock regarde également la tension locative, la qualité générale des copropriétés, la taxe foncière et le dynamisme économique de la ville. Les 5 villes qui tirent leur épingle du jeu sont placées sur un pied d’égalité par Beanstock qui a pris le parti de ne pas les classer. « Toutes ont une bonne rentabilité, une tension à la revente suffisante. Elles respectent toutes les cinq l’ensemble des critères, avec des variations bien sûr », justifie Matthieu Havette.

Avignon , dans le département du Vaucluse (84), permet un rendement intéressant pour un investissement locatif à budget limité. La Cité des Papes compte 62% de locataires et accueille de jeunes cadres, lyonnais notamment, qui ont choisi de s’éloigner des grandes villes depuis la démocratisation du télétravail, pour profiter du cadre de vie agréable de la ville et de son climat méditerranéen. Pour 100.000 €, il est possible d’acquérir un bien de 25 m² (dont le loyer sera de 450 à 480 € par mois) avec une rentabilité nette de 4,6% en un an. Le délai de vente d’un bien a diminué de 35% en 5 ans à Avignon, ce qui montre l’attractivité de la ville.

Perpignan , dans les Pyrénées-Orientales (66), bénéficie d’un marché locatif très tendu. La plupart des biens sont vides et non meublés, ce qui explique pourquoi les meublés sont très prisés. De plus, la ville a instauré un permis de louer en septembre 2021 qui « permet de subordonner tout nouveau contrat locatif à une déclaration préalable, assurant que le bien proposé présente toutes les garanties en matière de sécurité et de santé », selon le site de la mairie. Cette lutte contre l’habitat dégradé est à l’origine de tensions sur le marché puisque des propriétaires se voient obligés de retirer leur bien du marché si leur logement n’est pas jugé digne, selon Beanstock. Cette double dynamique permet à un investisseur d’atteindre une rentabilité nette de 5,4% pour l’acquisition d’un bien de 36m² pour un loyer de 550 € par mois.

De nombreux étudiants

Au Havre , en Seine-Maritime (76), un investisseur peut espérer une rentabilité supérieure à 4,2% pour une surface de 27m² (avec un loyer mensuel de 490 €). Cette ville attire de nombreux étudiants (environ 13.000). Le quartier de l’Eure notamment qui abrite des constructions plus récentes jouit de sa proximité avec l’école de commerce EM Normandie et est ainsi en tension locative. Il offre un rendement potentiel de 4,89%.

Metz , en Moselle (57) est aussi est un pôle étudiant. De plus, la ville attire de plus en plus de TPE/ PME, on compte plus de 1000 nouvelles entreprises en 10 ans. La ville est encore abordable (2829€ m²), et les propriétaires profitent d’une taxe foncière assez basse, soit 450 € par an en moyenne pour un grand T1. Elle est située à 30 minutes en voiture du Luxembourg où les prix atteignent près de 10.000 € le m². La ville attire donc les investisseurs. Avec un budget de 100.000 euros, un investisseur pourra ainsi atteindre une rentabilité de 5% grâce à un bien de 25m² (pour un loyer mensuel de 450 €).

Rouen , en Seine-Maritime (76), comptabilise 46.000 étudiants et est dotée de nombreuses écoles et universités dont la grande école de commerce Neoma. Un bien se loue en moyenne en 17 jours dans la ville, surtout dans l’hypercentre avec ses maisons à colombages. La tension locative est effectivement importante puisque Rouen comptabilise 69% de locataires. Avec une enveloppe de 100.000 €, un investisseur peut espérer faire l’acquisition d’un bien de 24m² avec une rentabilité nette de 4,2% par an en moyenne, pour un loyer de 430 € par mois. « On peut investir avec 100.000 €. Si vous avez 15 à 20.000 € d’épargne, vous pouvez commencer à investir. C’est une opportunité accessible au plus grand monde », conclut Matthieu Havette.