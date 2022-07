Vacances : quel budget pour cet été ?

Quelles pistes pour muscler votre budget vacances? (Crédits photo : Adobe Stock - )

Après des mois de restrictions dues au Covid, les Français ont des envies d'ailleurs. Cependant, le contexte inflationniste et de nombreuses incertitudes économiques les contraignent à se montrer raisonnables. Résultat, ils sont nombreux à chercher comment concilier vacances et budget serré.

Partir oui…mais pas trop loin

Une étude (1) parue en mars dernier révélait une envie de départ en vacances d'été très soutenue de la part des Français, avec 6 sur 10 bien décidés à faire leurs bagages.

Pour autant, les Français n'envisagent pas d'escapades à l'autre bout du monde puisque parmi les partants, ils ne sont que 23% à viser des vacances à l'étranger. 62% prévoient de voyager en France, 12% de visiter leur propre région et 3% leur département.

Deux Français sur 10 ignorent encore s'ils vont pouvoir partir, principalement à cause d'un frein financier (63% des cas).

Il est à noter que le besoin de réassurance est aussi un frein élevé puisque plus d'un quart des Français ont des incertitudes quant à la sécurité ou craignent une nouvelle vague de Covid avec de potentielles nouvelles consignes gouvernementales…

Quel budget pour les vacances?

Cet été 2022 s'annonce serré côté finances, avec un budget moyen en baisse de 8% par rapport à 2019, pour un montant de 1.641 euros contre 1.765 euros en 2019 (2).

Il est à noter que le budget varie selon les générations, les 18-24 ans prévoyant de dépenser 1.141 euros seulement pour leurs vacances d'été, et les 65 ans et plus, 1.930 euros.

Les habitants d'Île-de-France sont ceux dont le budget vacances sera le plus élevé : en moyenne 2.099 euros..

Chiffre fort de l'enquête sur le budget vacances 2022, 64% des Français ont l'impression qu'ils vont devoir se restreindre sur leur budget vacances, ce sentiment touche même 77% des 18-24 ans.

Comment expliquer ces restrictions budgétaires ? Principalement l'inflation (52% des répondants). Viennent ensuite des imprévus financiers au cours des derniers mois (15%), d'autres projets de dépenses importantes pour les mois à venir (13%), le fait de ne pas avoir d'épargne de côté (10%) ou encore un projet de vacances avec un coût plus élevé que prévu (9%).

Pour y remédier, les Français prévoient de se restreindre sur de nombreux postes de dépenses pendant leurs vacances : 59% ont prévu de limiter les achats plaisirs et 56% les frais de restauration et d'alimentation (66% chez les 65 ans et plus).

Dans le détail, 42% des vacanciers veulent limiter leurs dépenses liées aux sorties, activités et loisirs, 28% réduire le nombre de nuitées, et 25% les frais liés au logement.

Comment muscler son budget ?

Pour pouvoir partir en congés d'été, les Français comptent majoritairement utiliser leur budget dédié aux dépenses courantes (45%).

Toutefois, 36% sont résolus à puiser dans leur épargne personnelle et 5% vont se faire aider par leur famille.

Pour boucler leur budget vacances, certains sont résolus à utiliser un coup de pouce extérieur : 5% des vacanciers prévoient de se servir du paiement en 3 ou 4 fois sans frais pour couvrir leurs dépenses, une proportion qui grimpe même à 15% chez les jeunes de 18-24 ans. Enfin, 2% des répondants ont prévu de passer par un crédit à la consommation .

Récompensé en 2021 du prix de l'innovation, CLI€, le crédit court terme de Boursorama peut être une piste pour compléter son budget vacances :

Facile à utiliser : les clients Boursorama éligibles peuvent emprunter entre 200 et 2.000 euros, remboursables en 3 mensualités.

les clients Boursorama éligibles peuvent emprunter entre 200 et 2.000 euros, remboursables en 3 mensualités. Clair : notre simulateur CLI€ vous indique facilement le montant maximum que vous pouvez emprunter, selon les encours moyens que vous détenez chez Boursorama Banque.

notre simulateur CLI€ vous indique facilement le montant maximum que vous pouvez emprunter, selon les encours moyens que vous détenez chez Boursorama Banque. Liberté d'utilisation : vous utilisez les fonds comme vous voulez, par exemple pour partir en vacances.

Bon à savoir : Vous ne pouvez pas souscrire plusieurs CLI€ simultanément. Le premier CLI€ doit être intégralement remboursé pour pouvoir en souscrire un nouveau.

Stéphanne Coignard (redaction@boursorama.fr)

(1) Les intentions de départ des Français pour l'été 2022, G2A, Avril 2022.

(2) Budget vacances d'été 2022 : les Français se serrent la ceinture, Cofidis/CSA Research, Juin 2022.