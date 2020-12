Vacances de Noël : les locations à la montagne en chute libre, les Français se tournent vers la mer

Les Français boudent la montagne cet hiver (illustration). (Pixabay / Antelao)

Pour ces vacances d'hiver, les Français délaissent la montagne pour le bord de mer, selon le site PAP. Les plus fortes hausses de réservations concernent le littoral Nord-Ouest et les départements d'outre-mer.

Cet hiver, les Français boudent la montagne. Le gouvernement ayant interdit les remontées mécaniques, les vacanciers préfèrent opter pour d'autres destinations. La baisse des réservations de logements à la montagne atteint ainsi 31,6 % sur un an, selon le site PAP. Elles ne représentent plus que 36 % du nombre total de réservations, contre 56 % l'an passé, rapporte BFM Immo.

« Exception faite du Jura, tous les massifs sont impactés, des Vosges aux Pyrénées en passant par les Alpes et le Massif Central. C'est ce dernier qui enregistre la plus forte baisse des réservations avec - 53,3 %, devant les Pyrénées avec -38,6 %, suivis des Alpes avec -32,7%. La baisse est plus contenue dans les Vosges avec -6,0 % », détaille PAP.

Les vacanciers choisissent le bord de la mer

Les Français semblent ainsi préférer la mer cet hiver. Les demandes de réservation sur les côtes sont en hausse de 50,7 % sur un an, sur PAP. Elles atteignent 48 % du total des réservations contre 33 % l'an passé. « Les progressions sont encore plus marquées dans le Nord-Ouest : +69,9 % en Bretagne et Loire-Atlantique, +97,2 % sur les côtes normandes et +66,7 % sur le nord de la Manche », pointe le site d'annonces.

Mais la progression est encore plus forte dans la France d'outre-mer qui représente 6 % des réservations contre 2 % en 2019. Les Français ont une préférence pour La Réunion avec une hausse de 293 % des réservations devant la Guadeloupe (+249 %) et la Martinique (+142 %).