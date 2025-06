Vacances d’été : l’Espagne passe en tête des réservations devant la Côte d’Azur, selon une étude

Alors que les demandes de réservations sont en hausse pour cet été (+9,1%), la mer confirme encore et toujours son statut de destination préférée des Français, selon une étude de PAP. Même si la montagne gagne du terrain.

Les récentes fortes chaleurs ont visiblement attisé l’envie des Français de partir au soleil cet été. Selon une étude de PAP publiée ce jeudi, l’Espagne est passée «en tête des réservations cet été» . «Avec 14,1% de progression en 2025, le pays devance même la Côte d’Azur en termes de volume de demandes», précise l’étude de la plateforme, qui explique le succès du pays par «son accès facilité, par le train ou les nombreux vols low cost» . La Costa Brava en particulier, région frontalière avec la France, enregistre une hausse des réservations de 25,4% cette année.

PAP voit «la relégation de la Côte d’Azur, exceptionnelle cet été» , comme «le signe d’une préoccupation particulière du pouvoir d’achat et d’une maximisation du rapport coût/avantage» . La plateforme souligne en effet qu’à la location, «les maisons espagnoles sont en moyenne 30% moins chères que celles de la Côte d’Azur» . En plus d’être plus accessible financièrement que le sud de la France, l’ Espagne partage beaucoup de points communs avec cette région : chaleur, soleil, gastronomie ou encore plages. Derrière ces deux destinations, on retrouve le Languedoc, la Vendée et la Charente, puis l’Atlantique Sud.

Plus largement, la mer confirme donc encore et toujours son statut de destination préférée des Français en été. D’après l’étude, elle représente deux tiers des demandes de réservations. De son côté, la montagne gagne tant bien que mal du terrain. Les destinations montagnardes enregistrent une hausse des réservations de 12,8%, selon PAP, avec des pics visibles dans certaines régions. En particulier dans le Massif central, avec une augmentation de 23,3%. Les Alpes, déjà très établies, progressent également de 8,6%. Ce succès de la montagne «s’explique par un attrait croissant pour les vacances actives et ressourçantes, dans des environnements préservés et souvent plus abordables que le littoral», observe l’étude.

Préférence pour le mois d’août

Au global, PAP note une augmentation globale de 9,1% des demandes de réservations cet été comparée à 2024. Avec une préférence toujours très marquée des Français pour les départs en vacances en août. En effet, ce mois concentre 62% des réservations déjà enregistrées par PAP, contre 38% pour le mois de juillet. Selon la plateforme, «les vacanciers continuent de privilégier août, souvent perçu comme le cœur de l’été, tant pour des raisons climatiques que calendaires (notamment la fermeture dans certaines industries ou entreprises)» .

Ce bond des réservations est cohérent avec l’envie de voyage des Français cet été, soulignée dans une récente étude CSA Research pour Cofidis. Elle montrait que 63% des Français avaient l’intention de partir en vacances, contre 55% l’été précédent, En outre, selon ce sondage, le budget moyen prévu atteint 2035 euros , soit 185 euros de plus qu’en 2024. Le prix reste toutefois une préoccupation clé. En effet, 69% des vacanciers ont le sentiment de devoir restreindre leur budget vacances pour cet été, d’après l’étude Cofidis. Parmi eux, plus de la moitié (56%) estime que cette restriction est due à la hausse des prix du carburant, de l’énergie et de l’alimentation. Et 87% des Français trouvent que les prix des vacances ont augmenté par rapport à 2024.