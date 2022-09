Une rénovation à 10 millions d’euros pour ce passage parisien historique

Au terme d’une longue, belle et coûteuse rénovation, ce passage ouvert en 1791 retrouve ses 34 logements sociaux entièrement rénovés ainsi que 9 commerces «requalifiés».

Un «projet laboratoire» et une opération «exemplaire» , c’est en ces termes que le maire de Paris Centre (qui regroupe les 4 premiers arrondissements de la capitale), Ariel Weil, décrit la rénovation complète du passage Molière (3e arrondissement) lors de sa récente inauguration. Il faut bien reconnaître que la ruelle pavée avec ses commerces culturels aux façades colorées et les logements sociaux qui y sont installés a fière allure. Lancée à l’automne 2017, la rénovation de ce lieu partiellement classé aux Monuments historiques n’a pas été une sinécure.

Le lieu, nommé «passage des Sans-culotttes» sous la Révolution, fait aujourd’hui plus prosaïquement partie du patrimoine du bailleur social Paris Habitat et compte 34 logements (de 40 m² à plus de 100 m²) ainsi que 9 commerces. Un ravalement de façade fin 2015 avait révélé de sérieux problèmes de structure et il était grand temps de remettre en état ce petit morceau de patrimoine parisien. De gros travaux de rénovation qui se sont également accompagnés d’une amélioration du confort thermique des logements. Au vu de la lourdeur du chantier, il a fallu vider les lieux de ses occupants avec l’assurance qu’ils pourraient retrouver leur appartement s’ils le souhaitent.

Isolation par l’intérieur

Au final, seul un tiers des anciens locataires sont revenus sur place. Mais ces derniers ne semblaient pas regretter leur choix. Ils ont en effet récupéré des logements plus lumineux et bien plus économes en énergie puisque ces anciennes passoires thermiques classées F (pour une consommation de 367 kWh/m²) affichent désormais un très honorable C (pour 86 kWh/m²). Comment ce résultat a-t-il pu être atteint? «Cela passe principalement par une isolation par l’intérieur de 6 à 8 cm d’épaisseur, par le remplacement des chaudières et par l’installation de VMC hygroréglables» , explique Clément Duroselle, cofondateur de Wao. Et malgré l’isolation, la plupart des logements ont gagné en volume voire en surface car 3 logements ont été supprimés.

Si l’opération est remarquable, son coût l’est aussi: pas moins de 9,7 millions d’euros (dont 2,4 millions de ravalement, 5,8 millions de travaux et 1,5 million d’honoraires, diagnostics, frais de voirie et réseaux sans oublier les indemnités commerciales). Une sacrée facture pour 2000 m² de logements et 680 m² de commerces. Pas sûr que ce genre d’opération puisse servir de modèle à des particuliers souhaitant rénover leur copropriété. «Il est vrai qu’un logement que l’on fait ici, c’est 1,5 logement qu’on ne fait pas ailleurs dans Paris, admet Ariel Weil, mais c’est le prix de la mixité.» Ce n’est pas Ian Brossat, adjoint communiste au Logement également présent à l’inauguration, qui risquait de le contredire sur ce point. «Pour le pouvoir d’achat des familles, il faut agir sur le coût du logement, souligne-t-il, en leur permettant de se loger dans des appartements deux à trois fois moins chers que dans le privé et aux performances énergétiques améliorées. Et en plus, on entretient le patrimoine et on l’embellit.»

Et du côté des commerces, l’idée a été de proposer une nouvelle offre culturelle, respectueuse du nom et de l’identité du passage qui accueillait déjà la Maison de la poésie. C’est ainsi qu’une librairie, une papeterie familiale ou encore ou encore un atelier de papeterie artisanale japonaise et un bar à vin ont trouvé leur place dans ce passage rénové.