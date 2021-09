Une pièce de plus dans son logement, combien ça coûte?

Télétravail, besoin d’espace ou famille qui s’agrandit, l’envie d’une pièce supplémentaire est forte partout. Mais le budget peut s’avérer dissuasif, selon les villes.

Depuis la crise sanitaire, un nombre toujours grandissant de Français est en quête de plus d’espace dans son logement. Selon une étude récente menée par Meilleurs Agents (sondage Toluna mené auprès de 2722 personnes, début juillet), 42% de nos concitoyens rêvent d’une résidence principale plus grande ou dotée d’une pièce supplémentaire et ils sont même 51% parmi ceux qui comptent augmenter leur rythme de télétravail. Reste à savoir si cet espace supplémentaire est finançable ou s’il va falloir s’orienter vers des villes moyennes moins chères.

Selon les calculs réalisés par le site d’estimation Meilleurs Agents, il faut compter pas moins de 62.660 euros en moyenne dans les grandes villes françaises (hors Paris) pour passer d’un 1-pièce (26 m² en moyenne) à un 2-pièces (45 m²). Le surcoût passe à 55.819 euros pour troquer son 2 pièces contre un 3-pièces (65 m²) et à 38.741 euros pour s’agrandir d’un 3-pièces vers un 4-pièces (82 m²). Des investissements non négligeables mais qui n’ont rien à voir avec les hausses de prix faramineuses auxquelles doivent faire face les Parisiens en quête de mètres carrés. La note s’alourdit de 167.216 euros pour passer du T2 au T1, de 241.084 euros du T2 au T3 et même de 316.874 euros pour s’offrir un T4 après un T3.

Un mètre carré plus cher de 10%

«Dans les plus grandes villes de France, passer d’un T1 à un T2 demande l’effort financier le plus important car les prix au m² des petites surfaces y coûtent plus cher, souligne Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques chez Meilleurs Agents. À Paris, c’est l’inverse. L’effort le plus important concerne le passage d’un 3 à un 4 pièces. Cela s’explique par l’écart de prix au m² pour les plus grandes surfaces (+2% pour un T4 par rapport à un T3) dû à la rareté des grands logements parisiens mais également, à la taille de la surface de l’appartement qui augmente le plus.» En province, le m² est ainsi 10% moins cher quand on passe du T2 au T1, 8,7% moins cher du T2 au T3 et 7,4% moins cher du T3 au T4. À Paris, en revanche, si le prix du m² reste stable entre T2 et T1, il grimpe de 1,8% entre T2 et T3 et même de 2% du T3 au T4. Pas étonnant dans ces conditions qu’il soit si difficile de s’agrandir dans la capitale.

Sans grande surprise, derrière Paris ce sont les villes qui ont connu les plus fortes envolées des prix ces dernières années où il est le plus difficile de gagner de la surface. Il faut compter un surcoût entre 85.098 et 52.614 euros pour gagner une pièce à Lyon, de 72.286 à 52.614 euros à Bordeaux ou encore de 71.610 à 44.274 euros à Nice (voir notre infographie). Seules Marseille et Montpellier dépassent à peine les 50.000 euros pour passer du 1-pièce au 2-pièces, partout ailleurs on est plus proche des 60.000 euros.