Une nonagénaire expulsée de son logement social car il abritait un trafic de drogue

À Montpellier, une locataire de 92 ans a été expulsée de son appartement ce jeudi matin. La préfecture de l’Hérault souligne que les lieux servaient de stockage à un trafic de drogue. Et les dealers présumés ne seraient autres que ses enfants.

«On demande juste un relogement pour mamie» ... Jusqu’à ce mercredi, famille et proches ont voulu jouer sur la corde sensible pour améliorer le sort d’Aïcha, 92 ans, menacée d’expulsion de son logement de Montpellier du quartier Croix d’Argent par son bailleur social ACM Habitat. Mais dès jeudi, les autorités sont entrées dans la danse pour raconter une tout autre histoire. Le préfet de l’Hérault a ainsi souligné que si la vieille dame occupait le même logement depuis 23 ans, il était devenu «un lieu de stockage de la drogue, un point d’accueil des dealers et guetteurs» . Dans le cadre d’une «tolérance zéro sur les personnes qui jouissent de ces trafics et favorisent leur expansion» , il a apporté son plein soutien à la fermeté du bailleur ACM Habitat qui avait lancé la procédure d’expulsion dès mai 2024.

L’opération menée avant 7h avec l’appui des forces de l’ordre a donné lieu à un jet d’essence dans le hall, comme le rapporte le site Actu.fr mais a néanmoins pu être menée à bien. Il apparaît également, selon le préfet, que l’intéressée avait refusé une place en maison de retraite et serait prise en charge par sa famille. L’affaire aurait même été suivie depuis la Chine par le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, qui se serait montré agacé par le comité de soutien actif mis en place par la famille d’Aïcha et sa volonté de faire de la résistance pour dépeindre une mamie inoffensive. Sa propre fille avait pourtant déjà été expulsée de l’appartement mitoyen après une opération policière très agitée. Par ailleurs, pour sa décision d’expulsion tombée en mai dernier, le tribunal judiciaire de Montpellier s’appuyait sur pas moins de 7 témoignages de voisins qui attestaient que l’appartement était devenu un quartier général du trafic de drogue. La justice estime qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de ce trafic. D’ailleurs, les dealers présumés ne seraient autres que ses enfants.

Tolérance zéro

De son côté, ACM Habitat par la voix de son directeur général Alain Braun a également fait savoir que cette situation intolérable de trafic avait déjà fait fuir plusieurs voisins au cours des trois dernières pour échapper aux diverses nuisances. Par ailleurs, pas moins de 17 garages, 2 appartements et l’intégralité du sous-sol ont dû être condamnés pour réduire l’insécurité au sein de la résidence. Une partie de ces locaux servaient déjà à du stockage de stupéfiants. Depuis la fin de l’année 2022, une dizaine de locataires de ce bailleur ont déjà été expulsés dans le cadre du programme zéro impunité même si aucun n’avait un âge aussi avancé. Un élément qui a évidemment compliqué l’expulsion.