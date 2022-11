Une météorite aurait détruit leur maison et tué leur chien

VIDÉO - Les propriétaires sont sortis indemnes de cette catastrophe naturelle moins connue que les inondations ou la sécheresse mais leur maison située au Nevada, aux États-Unis, a complètement brûlé.

On connaissait le risque d’érosion côtière qui devra d’ailleurs être mentionné sur les annonces des agents immobiliers dès le 1er janvier 2023 afin de préciser si un logement se situe dans une zone exposée au recul du trait de côte. Le risque de sécheresse à l’origine de fissures sur les maisons était également répandu mais la possibilité de voir sa maison détruite par une météorite semblait plus improbable. Et pourtant, une grande boule de feu aurait brûlé la maison d’un couple dans le comté du Nevada, dans le nord de la Californie vendredi dernier, vers 19h30, selon le journal suisse Le Matin .

« J’ai entendu un gros boum . J’ai commencé à sentir de la fumée. Je suis allé sur mon porche et il était complètement englouti par les flammes », rapporte le propriétaire de la maison incendié à KCRA-TV, une station de télévision à Sacramento, en Californie. Le couple s’en est tiré indemne mais l’un de leurs deux chiens a perdu la vie dans l’incendie, dont les pompiers ont réussi à venir à bout au bout de plusieurs heures. Il ne reste plus rien de la maison, qui a totalement disparu lors de l’embrasement de cette matière cosmique.

Une pluie de météores selon la Nasa

Selon un témoin présent lors de l’incendie, un éclair aurait déchiré le ciel. Une grande boule de feu pouvant s’apparenter à un fragment de matière cosmique, aurait donc traversé l’atmosphère. Le chef des pompiers, qui n’a jamais eu affaire à un incendie causé par une météorite, ne rejette pas cette hypothèse, estimant qu’elle reste une cause possible du sinistre. Des vidéos montrent une boule de feu traverser le ciel. Certains témoins ont tenté de la suivre et sont arrivés dans la région où la maison a brûlé. De même, la Nasa affirme qu’une pluie de météores des Taurides sud a eu lieu dans la région, à ce moment-là précisément. Une enquête va être ouverte pour confirmer ou infirmer cette piste. De son côté, l’astronome écossais Scott Manley suivi par plus de 1,5 million d’abonnés sur Youtube explique dans une vidéo argumentée ( voir ici ) que ces dégâts ne peuvent avoir été causés, selon lui par une météorite.

En 2020, The Independant évoquait déjà le cas d’une météorite qui avait percé le toit d’une maison avant de la traverser et d’atterrir dans le jardin. L’issue avait toutefois été surprenante puisque le propriétaire avait fait expertiser l’objet qui avait causé autant de dégâts et un spécialiste lui avait indiqué qu’il s’agissait d’une chondrite carbonée utile à la recherche scientifique. L’objet estimé à 1,5 million d’euros avait alors rendu le propriétaire millionnaire.