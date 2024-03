Une maison de vacances risque de tomber de la falaise à La Hague

Entre recul du trait de côte et pluies importantes, une maison du secteur de Vauville (commune de La Hague) est en danger. Les fondations de sa véranda sont quasiment dans le vide.

Va-t-il falloir s’habituer à voir de plus en plus souvent des images de ces constructions menacées par l’érosion? Depuis quelques années, c’était cet immeuble balnéaire de Soulac-sur-Mer (Gironde) qui illustrait ce phénomène. Évacuée en 2014, cette barre de 78 logements a finalement été démolie en février 2023 . Il y a peu, c’était au tour des images de ces luxueuses villas californiennes de faire le tour du monde. Ces bâtisses à plusieurs millions de dollars se sont retrouvées suspendues au-dessus du vide après des pluies importantes . Moins luxueuse mais plus proche de nous, c’est actuellement une maison de La Hague (Manche) de se retrouver en fâcheuse posture.

Comme le raconte la Presse de la Manche , sous l’effet combiné du recul du trait de côte et de pluies très importantes ces derniers jours, une habitation de Vauville, une commune déléguée de La Hague, s’est retrouvée en danger. Les sols détrempés et les terrains meubles sont en effet propices aux éboulements et cette sympathique maison de vacances s’est quasiment retrouvée les pieds dans le vide. La tempête a déraciné la végétation en contrebas avant que les fondations de la véranda ne soient mises à nu.

Accès interdit

Une situation dangereuse qui a poussé le maire délégué de Vauville (14), Éric Pellerin, à prendre un arrêté dès le 13 mars 2024 pour mettre les lieux en sécurité. Depuis cette date, les propriétaires n’ont plus le droit d’accéder à leur maison et tout le chemin d’accès au nord de la parcelle est interdit à toute personne. Fort heureusement, les lieux étaient inoccupés lorsque ces désordres sont survenus. Cela n’empêche pas les propriétaires de cette résidence de vacances, une Nantaise et ses frères, de s’interroger sur son avenir. Cette construction qui appartient à leur famille depuis 70 ans a vu évoluer le trait de côte et a déjà subi un sérieux affaissement en 1995.

La famille désormais des nouvelles de la préfecture qui a dépêché un géologue sur place pour rédiger un rapport. «Nous attendons son verdict pour connaître la suite, confie à la Presse de la Manche Françoise Guinet, l’une des copropriétaires. Pourra-t-on de nouveau y accéder pour récupérer des affaires? Doit-on prendre un avocat? Nous nous posons toutes ces questions mais n’avons pas de réponse.»