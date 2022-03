Une maison de jardin pour seniors à la place d’une maison de retraite

Pour garder un proche âgé près de chez soi, des entreprises proposent d’installer des maisons en bois dans le jardin.

Trois quarts des Français (77%) pensent que le regroupement de personnes âgées dans des établissements d’hébergement représente un risque d’exclusion de la société, de prise en charge inadaptée et de souffrance des résidents, selon l’étude OpinionWay pour Les Maisons de Marianne, qui proposent des logements mêlant seniors et non séniors. Et pour 2 Français sur 3 (66%), c’est à l’entourage familial de prendre en charge la perte d’autonomie d’un proche, et ce quel que soit le degré de parenté.

Dès lors, comment concilier indépendance de chacun et proximité? Des entreprises se sont lancées dans la vente de maisons de jardin pour personnes âgées, permettant d’installer un parent non loin de soi. « Notre produit n’était pas calibré pour les seniors au départ. On a lancé cette pièce supplémentaire pour que les gens puissent accueillir des amis mais nous avons rencontré des personnes en région lyonnaise qui ont attribué une autre fonction à cette maison, celle d’accueillir des proches âgés », retrace Damien Teyssier, directeur de Natibox , spécialisée dans les extensions de maisons. L’avantage? « Maintenir presque à domicile son parent et basculer le plus tard possible dans un établissement spécialisé », selon Alexandre Gioffredy et « offrir une qualité de vie différente». «Vous êtes proches mais pas les uns sur les autres », pour Damien Teyssier.

Ces tiny houses sont dotées d’équipements pour personnes à mobilité réduite tels qu’une vaste salle de bain, une douche extra-plate, des poignées près des toilettes ou des rampes d’accès à l’extérieur. La maison est de plain-pied, ce qui permet de disposer de pièces de même niveau. Les baies vitrées, quant à elles, offrent la possibilité de rentrer facilement dans le logement. « Nous proposons un système de domotique: un détecteur de présence qui peut alerter les proches où les secours s’il remarque une absence de mouvemen t», précise Alexandre Gioffredy.

Cette initiative, après la crise sanitaire et la polémique sur les mauvais traitements dans les Ehpad , ainsi que la publication du livre enquête Les Fossoyeurs , du journaliste Victor Castanet, connaît un succès croissant: « On propose des maisons destinées aux personnes à mobilité réduite depuis 2019. Depuis le premier confinement, pendant lequel des personnes s’inquiétaient pour leurs proches en maison de retraite, nous avons constaté une forte croissance de la demande. De 2 à 3 maisons en 2019, nous sommes passées à 3-4 par mois », assure Alexandre Gioffredy, fondateur de Greenkub , qui conçoit des studios de jardin en bois pour agrandir sa maison.

2000 euros le mètre carré

La maison est livrée directement montée et est posée en un jour par Natibox, le temps de la raccorder à l’eau et à l’électricité de la maison et chez Greenkub, elle arrive en kit, les panneaux étant assemblés sur le terrain en 5 jours. « On se fixe sur le robinet d’usage le plus proche pour le raccordement à l’eau et sur le tableau électrique existant pour l’électricité », explique le fondateur de Greenkub. De 20 à 28 mètres carrés chez Natibox ou de 20 à 50 mètres carrés chez Greenkub, ces mini-maisons en ossature bois auraient un coût plus avantageux que celui d’un Ehpad.

Chez Natibox, le prix au mètre carré est compris entre 1700 et 2000 euros, soit entre 35 et 50.000 euros environ la maison en fonction de sa surface, transport et pose inclus. Chez Greenkub, on tourne autour de 2000 euros du mètre carré également, pour un prix total de 40.000 euros pour un logement de 20 mètres carrés par exemple. Fin 2019, le prix médian d’une chambre individuelle à temps plein en Ehpad s’élevait quant à elle à 2004 euros par mois, selon la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (environ 24.000 euros par ans).