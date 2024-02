Une commune de Normandie met en vente 13 terrains en bord de mer, les acheteurs se précipitent

La ville de Ouistreham (Calvados) met e vente des parcelles en bord de mer. (illustration) (tpsdave / Pixabay)

Posséder un terrain en bord de mer, c'est ce que propose la ville de Ouistreham (Calvados) qui a choisi de mettre en vente 13 lots de plusieurs centaines de mètres carrés au niveau de la Pointe du Siège. Les visites des potentiels acheteurs ont débuté cette semaine. Ce mardi 20 février, ce sont environ 200 personnes qui se sont ainsi présentées, rapporte Ouest-France .

L'office notarial chargé de la vente par le Conseil municipal a effectué les visites par groupe de 13 personnes. Au terme de la journée, ce sont 171 dossiers qui ont été distribués. Autant de personnes intéressées par ces parcelles qui font entre 306 à 489 m2. Elles se trouvent sur une zone dédiée à l’habitat touristique et de loisirs, à l’hébergement touristique, et voisine d'une réserve naturelle, précise France 3 Normandie .

Plusieurs projets

Un habitant de Caen cherche « un terrain de loisirs à proximité de la mer, avec vue sur les oiseaux, la baie » a-t-il confié à France 3 . De son côté, un couple de Parisiens s'oriente vers « un projet de placement » . Une riveraine de Ouistreham, elle, n'y croit pas. « Mais, on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. En tout cas, si je suis retenue, je quitte immédiatement ma maison et je m’installe ici » annonce-t-elle à Ouest-France .

Mais si la Normande parvient à acquérir ce terrain, ce ne pourra pas être sa résidence principale. Les acheteurs doivent en effet respecter un certain nombre de règles. Ils ne peuvent pas installer un mobil-home et la construction doit être en bois, sans étage et sans sous-sol. De plus, la superficie habitable des constructions ne devra pas dépasser 15 % de celle du terrain, soit 45 m2 pour les plus petites.

100 euros/m2 minimum

Le prix minimum demandé est de 100 euros le mètre carré, mais les lots partiront au-delà de ce tarif, compte tenu des prix dans le voisinage qui oscillent entre 200 et 400 euros/m2. Mais la mairie a promis qu'elle regarderait le projet avant le montant de l'offre. Ce sera au conseil municipal de choisir le meilleur projet pour le dynamisme de ce quartier de bord de mer laissé à l'abandon.

Trois autres journées de visites sont prévues. Jeudi 22 février 2024 de 15 heures à 17 heures, lundi 26 février 2024 de 10 heures à 12 heures et mercredi 28 février de 15 heures à 17 heures.