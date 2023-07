Une association hérite d’une villa à condition d’en faire un centre d’accueil pour chats

L’association de l’Alliance pour le respect et la protection des animaux, Arpa, est héritière d’une villa de 300 m² estimée à plus d’1,5 million d’euros à Cagnes-sur-Mer.

Devenir un lieu d’accueil pour les chats . C’est l’une des conditions qu’avait fixées Sylviane, dans son testament, pour que l’association de l’Alliance pour le respect et la protection des animaux, Arpa, puisse hériter de sa villa de 300 m², en plein centre de Cagnes-sur-Mer (06). Un bien estimé à plus d’1,5 million d’euros.

Totalement inconnue de l’association, Sylviane a pourtant choisi de léguer son bien avec ses 500 m² de terrain à l’Arpa. Une bénédiction tombée du ciel pour cette association qui cherchait une maison pour ses animaux. « On était sur le point de signer un compromis de vente le mardi. Et le vendredi précédent, je reçois une lettre du notaire qui me dit qu’on est légataires universels », s’enthousiasme la présidente de l’association, Anne-Marie David.

Un legs des plus généreux

La maison sera donc, conformément aux dernières volontés de la défunte, entièrement réaménagée pour accueillir des chats. Elle comprendra des cabanes extérieures, du mobilier ludique... Elle pourra accueillir pas moins de 100 chats sur deux étages. Environ 9 chiens destinés à l’adoption viendront rejoindre les chats ainsi que des rongeurs, des oiseaux et un cochon. La maison comprendra également un espace vétérinaire et un appartement pour le gardien. Pour ce chantier, estimé à 400.000 euros, l’association peut là encore s’appuyer sur des dons. Les legs sont réguliers selon la présidente de l’association mais celui-ci est d’une ampleur supérieure à tout ce qu’elle a pu voir: « On a traversé des périodes où on payait les vétérinaires à crédit. Là, c’est comme si Sylviane nous récompensait », déclare-t-elle à Nice-Matin .

La bienfaitrice avait également formulé deux autres souhaits: prendre soin de ses animaux mais elle n’en avait plus au moment de son décès, et entretenir sa propre tombe, ce à quoi l’association s’attelle.