Une année 2021 dynamique pour les SCPI de Norma Capital : Vendôme Régions et Fair Invest

L’année 2021 aura été particulièrement active pour la société de gestion Norma Capital, qui a en charge 2 SCPI parmi les plus dynamiques du marché : Vendôme Régions et Fair Invest. Tout d’abord, sur le front des acquisitions, pas moins de 180 millions € ont été engagés par ces 2 véhicules, pour un total de 44 opérations signées. D’autre part, Vendôme Régions a obtenu le label ISR Immobilier au mois de novembre 2021 (Fair Invest ayant pour sa part été labellisée ISR fin 2020). Enfin, Norma Capital a pu distribuer sur chacune de ces 2 SCPI des DVM (dividendes sur valeur de marché) très proches de ceux enregistrés en 2020.

En 2021, ce sont plus de 74.000 m2 de surfaces supplémentaires qui sont venues enrichir le patrimoine de la SCPI Vendôme Régions, ventilées sur 33 actifs -dont une partie en VEFA- pour un montant total de 159 millions €. Il faut dire que la collecte de Vendôme Régions a été particulièrement dynamique l’année dernière : presque 145 millions € de capitaux nets supplémentaires ont été souscrits par les épargnants, faisant passer la capitalisation de cette SCPI de 214 millions € au 31/12/2020 à 351 millions € au 31/12/2021. Dans le détail, les nouvelles acquisitions de 2021 se sont ventilées sur plusieurs typologies de biens : bureaux (42%), commerces (43%) et locaux d’activités (16%), avec également une diversification géographique forte entre régions (55%), Île-de-France (34% dont 6% à Paris intra-muros) et Outre-mer (11%).

D’autre part, la SCPI Vendôme Régions a procuré en 2021 un rendement de 5,91 % (Dividende sur Valeur de Marché) au bénéfice de ses associés en pleine propriété, soit un dividende de 38,69 € par part pour l’année 2021 (prix de part à la souscription de 655€). Pour mémoire, le taux de distribution sur valeur de marché avait été de 6,02% en 2020. Le TRI (Taux de Rentabilité Interne) de cette SCPI lancée en 2015 s’affiche à 5,46 % sur 5 ans (2016 - 2021). Le TOF (Taux d’Occupation Financier) est en légère progression à 97 % au T4 2021 (contre 96,6% fin 2020). La société de gestion souligne par ailleurs avoir pu faire référencer Vendôme Régions (ainsi que Fair Invest) auprès du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine (CFCAL) pour le financement des souscriptions à crédit, ce qui devrait -toutes choses égales par ailleurs- booster la collecte en 2022. La mise en service d’une plateforme de souscription digitale des SCPI de Norma Capital au cours de l’année 2021 devrait également aller dans ce sens.

En 2021, la SCPI Fair Invest a doublé de taille, sa capitalisation passant en un an de 16,4 millions € à 33,5 millions €. Cela ne l’a pas empêchée de suivre ce rythme exigeant en termes d’acquisitions, évitant en cela tout effet dilutif sur son rendement, puisque 11 nouveaux actifs totalisant plus de 7 000 m² ont été rentrés en portefeuille, pour un montant total de 21,5 millions €. Ces immeubles concernent les secteurs de la santé et de l’éducation (centre médical, magasin d’optique, laboratoire d’analyses médicales, pharmacie, crèche…) et sont principalement localisés en régions (pour 81,5% de leur valeur totale) avec une diversification à Paris (14,5%) et en Île-de-France (4%). La société de gestion Norma Capital précise qu’à fin 2021, compte tenu de ces nouvelles acquisitions, 114 actifs étaient détenus par les 2 SCPI Vendôme Régions et Fair Invest, pour une surface totale de 206.000 m2.

D’autre part, la SCPI Fair Invest -tout comme Vendôme Régions- a délivré en 2021 un rendement similaire à celui de 2020, voire dans son cas légèrement supérieur : 4,73% de DVM (contre 4,51% de TDVM en 2020). Le taux d’occupation financier de cette SCPI atteint par ailleurs le niveau maximal de 100% à fin 2021.

« Ces performances sont à rapprocher de nos taux de recouvrement pour 2021 (99,42 % pour Vendôme Régions et 100 % pour Fair Invest). Elles démontrent notre capacité à fournir des rendements en adéquation avec nos objectifs d’investissement et de croissance, tout en proposant une épargne locale et responsable à l’ensemble de nos associés », explique Faïz Hebbadj, le président de Norma Capital. « Le développement de Norma Capital souligne le succès des stratégies mises en place pour nos deux SCPI, notamment la poursuite de la diversification de nos classes d’actifs. Celle-ci a été faite en accord des nouveaux besoins exprimés en matière d’immobilier tertiaire et de l’importance prise par le secteur de la santé », poursuit-il.

Il conclut en dressant des perspectives prometteuses pour 2022 : « Afin de maintenir les bonnes performances de nos SCPI, nous appliquons une stratégie d’investissement destinée à conjuguer sur le long terme croissance pérenne, diversification et hausse de la valeur des actifs ».

Un des principaux axes de développement en 2022 pour Norma Capital sera la concrétisation du nouveau partenariat signé avec MedCorner City, filiale de maîtrise d’usage du groupe Réalités, pour réaliser des pôles de santé en VEFA.

