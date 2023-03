Un quart des Français veulent déménager dans les douze mois… mais sans partir trop loin

70 % des recherches des Lillois se situent en dehors de la ville. (DEZALB / Pixabay)

Les Français ont la bougeotte. Un quart d'entre eux souhaitent déménager d'ici un an selon une étude de MeilleursAgents publiée lundi 20 mars 2023. Les trois quarts d'entre eux veulent quitter leur ville, majoritairement pour s'installer dans l'agglomération ou dans la même région.

Un quart de la population émet le souhait de déménager dans les douze prochains mois, selon une étude publiée lundi 20 mars 2023 par MeilleursAgents. C'est surtout dans les grandes villes (32 %) et à Paris (40 %) que le besoin de changement se fait sentir. S'ils veulent partir, les candidats au déménagement visent dans 74 % des cas une autre ville que celle qu'ils habitent, relaye BFM Immo . Toutefois, ils ne cherchent pas non plus à partir trop loin.

Ainsi, 51 % des recherches hors de la ville de résidence concernent l'agglomération et 66 % des recherches se concentrent sur la même région. Ceux qui ont envie d'ailleurs, veulent-ils partir au vert ? « L’envie de quitter la ville est donc bien réelle, mais il serait erroné de considérer qu’il s’agit d’un exode urbain puisque seules 16 % des recherches en 2022 portent sur les zones rurales, un chiffre toutefois en hausse (14 % en 2019) » , pointe l'étude.

Le périurbain en ligne de mire

L'étude confirme que la recherche de logements concerne les « espaces périurbains, c'est-à-dire les proches couronnes des villes » , précise à nos confrères Alexandra Verlhiac, économiste chez MeilleursAgents. Il y a un phénomène « d’étalement urbain » qui se manifeste par « moins de recherches au sein des grandes villes et de leur département » . L'attitude des Parisiens l'illustre. Leurs recherches ne se concentrent plus sur la petite couronne mais dans les Yvelines, la Seine-et-Marne et l’Essonne. Au niveau national, 63 % des sondés déclarent que leur idéal est d'habiter « une petite ville en périphérie d’une grande ville » .

Quelles villes donnent le plus envie de bougeotte à ses habitants ? C'est sans conteste Lille. 70 % des recherches des Lillois se situent en dehors de la ville. Les Rennais sont aussi soucieux de quitter la ville bretonne avec 66 % des recherches situées hors de la ville, tout comme les Lyonnais (63 %). Paris se positionne à la 9e place (48,9 %), derrière Bordeaux (62,6 %), Montpellier (56,1 %), Strasbourg (56 %), Nantes (54,3 %) et Toulouse (50 %).