Des chercheurs suédois ont mis au point un matériau qui pourrait bien révolutionner l’isolation des bâtiments. Composé de bois, de noix de coco et de citron, il permettrait de mieux réguler la température intérieure tout en assurant une température ambiante très confortable.

Un matériau de construction vert et économe en énergie-iStock-tonefotografia

Du citron, de la noix de coco et du bois

Un tout nouveau matériau de construction, né des réflexions communes de deux chercheurs du KTH Royal Institute of Technology de Stockholm, pourrait révolutionner l’isolation dans le secteur de la construction. Leur trouvaille, composée de molécules de citron, de noix de coco et de bois serait capable de stocker et de libérer la chaleur et le froid. Selon les deux scientifiques, intégrés à la construction d’un immeuble, 100 kilos de ce matériau permettent de réaliser pas moins de 2.5 kilowattheures d’économie quotidienne en chauffage ou en climatisation, tout en assurant une température ambiante confortable de 24 degrés (soit 5 degrés de plus que la température recommandée par l’OMS).

Des molécules pour stocker et libérer l’énergie

Pour générer ce matériau transparent, les chercheurs ont extrait une molécule du bois, la lignine, afin de créer des intervalles dans les parois de ses cellules. Ils ont par la suite rempli la structure d’une molécule à base d’agrumes, l’acrylate de limonène, et d’une autre, issue de la noix de coco. Chauffé par la lumière directe du soleil ou par la température ambiante, l’acrylate de limonène redonne sa solidité au bois et permet à la lumière d’y pénétrer. Les molécules de noix de coco - qui peuvent passer d’un état solide à un état liquide ou l’inverse – sont piégées à l’intérieur du matériau, permettant à ce dernier d’emmagasiner ou de libérer de l’énergie.

Quelles utilisations pour ce bois transparent ?

Très prometteur, ce nouveau matériau intelligent n’est cependant pas encore prêt à être utilisé dans le secteur du bâtiment. Il devrait faire l’objet de travaux supplémentaires durant les prochaines années pour pouvoir assurer, un jour, son utilisation sereine et pérenne dans la construction de murs extérieurs. L’équipe de chercheurs prévoit dans un premier temps de le tester sur des parois de séparation intérieurs. À terme, il pourrait selon eux entrer dans la construction de serres agricoles. Exposé au soleil, il stocke l’énergie thermique et la libère la nuit. Ce processus autogéré permettrait de limiter l’utilisation de système de chauffage dans les cultures sous serres et donc, de réaliser d’importantes économies d’énergie à l’échelle mondiale.