Un immeuble emblématique change de main à Montrouge : le Park Azur, cédé par Gecina à La Française

Encore une grosse transaction annoncée sur le marché de l'immobilier tertiaire francilien. Cette fois, il s'agit du Park Azur, cédé par la foncière cotée Gecina, première foncière européenne de bureaux, à la société d'investissement La Française qui agit ici pour le compte de ses SCPI et de l'Erafp (Etablissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique).

On parle d'une transaction de 185 millions € pour un ensemble immobilier qui développe 24.000 m2 avec 490 places de parking, livré en 2012 et occupé depuis lors par un unique locataire et ses 1000 collaborateurs : le Centre National d'Equipement Nucléaire (CNEN), faisant partie du groupe EDF. Le bail initial de 9 ans fermes a été renouvelé par EDF puisqu'il court aujourd'hui sur une durée ferme résiduelle de 8 ans, ce qui sécurise le revenu locatif de l'actif pour l'acheteur.

L'immeuble se décline en 3 corps de bâtiments, dont deux sont reliés par un noyau central, sur 6 niveaux. Au rez-de-chaussée se situe la pépite de cet actif de bureaux : un vaste parc paysager privatif situé à l'intérieur du site. La conception de l'ensemble avait été confiée à l'agence d'architecture aaPGR architectes, en étroite collaboration avec le CNEN pour lequel le site était dédié dès sa conception. Le Park Azur bénéficie des certifications environnementales HQE Exploitation et HQE Construction.

La vente définitive de cet actif immobilier devrait intervenir avant la fin de l'année, ce qui devrait porter à 984 millions € l'ensemble des cessions réalisées cette année par Gecina (y compris les promesses en cours), qui extériorisent une prime moyenne d'environ 12% par rapport aux dernières expertises.