Un consultant de McKinsey doit reboucher la piscine qu’il a creusée illégalement

Le consultant et son épouse ont creusé une piscine de 21 mètres carrés ce qui a provoqué un décaissement de la dune du Cap Ferret.

McKinsey . Le nom du cabinet de conseil ne cesse de résonner dans les médias ces derniers mois. Une commission d’enquête du Sénat avait découvert en mars que le cabinet américain n’avait pas payé d’impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020 grâce à un procédé d’optimisation fiscale. Ce n‘est pas le cabinet lui-même qui fait parler de lui cette fois mais l’un de ses consultants, explique Sud-Ouest .

Sa résidence secondaire située au Cap Ferret, en Gironde (33), ne disposait pas de piscine contrairement à celle de son voisin. Cet associé senior chez McKinsey à Londres décide d’y remédier mais ne demande pas l’autorisation de la Ville. La maison appartient à une Société civile immobilière (SCI), un dispositif qui permet d’être propriétaire d’un bien immobilier à plusieurs. La SCI creuse une piscine de 21 mètres carrés , ce qui entraîne un décaissement de la dune, la maison étant située en zone rouge du plan de prévention des risques d’avancée dunaire. Une zone normalement inconstructible. Cette décision va lui coûter cher puisque le tribunal correctionnel de Bordeaux condamne la SCI à 100.000 € d’amende, assortie d’une obligation de remise en état.

100.000 € d’amende

Les faits remontent au 18 février 2019, date à laquelle des agents de la commune découvrent cette piscine, ce qui vaut au consultant et à son épouse des poursuites judiciaires devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour « constructions sans permis de construire et sans déclaration préalable », « violation du PLU et du plan de prévention des risques littoraux » et « poursuite de travaux malgré un arrêté d’interruption ». Trois semaines après le procès-verbal de la police municipale, le maire de Lège-Cap-Ferret prend un arrêté interruptif de travaux. En juin 2021 cependant, les agents de la ville constatent qu’une terrasse en bois coulissante recouvre la piscine. De plus, un bâtiment de 24 m² avec des murs bardés de bois gris et un toit en tuile a également été ajouté un peu plus loin.

Lors de l’audience qui a eu lieu au début du mois de juillet, la cogérante de la SCI assure être attachée depuis 19 ans à la presqu’île où elle pratique l’aviron. Les travaux protégeaient même la dune selon elle. La terrasse a été installée pour « sécuriser la piscine » et le bâtiment pour « cacher le mur du voisin », affirme-t-elle. Elle assure enfin ignorer qu’une autorisation de la commune était nécessaire pour ces aménagements.

Le tribunal n’a pas été convaincu par ses arguments. Il s’agit d’un « massacre environnemental » qui a entraîné le décaissement de la dune et d’un « mépris des règles légales dans un État républicain », selon lui. Le couple devra donc se résoudre à détruire la piscine et les autres constructions, soit la terrasse en bois et le bâtiment, sauf s’il gagne en deuxième instance, la SCI ayant fait appel de cette décision.