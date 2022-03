Un ambitieux projet de villas pour l’île Maurice

Lancé au début du mois, ce projet vise la création de 220 villas sur les 11 prochaines années autour d’un parcours de golf de 18 trous.

La crise sanitaire a, certes, éclipsé les destinations lointaines depuis de longs mois. Mais l’ île Maurice conserve la cote auprès d’une clientèle française aisée. Entre climat, paysage, douceur fiscale et décalage horaire limité. C’est dans un contexte de recul de la menace du Covid qu’a été lancé le projet immobilier Harmonie Golf & Beach Estate, qui doit s’installer au sud-ouest de l’île.

Derrière ce programme ambitieux (pas moins de 220 villas réparties sur trois tranches de travaux), on retrouve des noms connus. D’un côté, la célèbre enseigne hôtelière Beachcomber qui dispose de deux hôtels avec un golf non loin de là (Paradis et Dinarobin Beachcomber) et qui possédait le terrain désormais détenu et développés (comme tous les actifs immobiliers hors hôtellerie de Beachcomber) par le promoteur Semaris. Quant à la commercialisation en France (et aussi en Belgique), elle est confiée au réseau immobilier haut de gamme Vaneau.

Pour ces villas mauriciennes, l’Europe francophone reste la principale cible (50%) loin devant la clientèle sud-africaine (25%). Outre la beauté du site, les Français restent attachés aux avantages fiscaux de l’île, même si la situation y est un peu moins favorable qu’il y a quelques années. Le pays est soumis à un taux d’imposition fixe de 15% (revenus, sociétés, TVA) sans droits de succession, sans imposition sur les plus-values ou sur les intérêts et dividendes. Il a cependant cédé aux sirènes de la taxe «temporaire» de 25% additionnels sur les revenus supérieurs à 60.000 euros, tout en la plafonnant à 10% des revenus totaux.

Premières livraisons prévues en 2025

Concernant le programme immobilier, il met l’accent sur une architecture bioclimatique, d’importants jardins pour chaque propriété et des vues mer ou golf pour toutes les villas. Côté budget: les tarifs démarrent à 1,5 million. Le programme doit se déployer en trois tranches, la première incluant 81 logements, le club-house de golf et les 9 premiers trous du parc (les 9 suivants étant prévus entre 2025 et 2028). En amont de la première tranche, un hôtel sera construit sur le site. Le promoteur table sur une vingtaine de ventes de villas par an avec les premières livraisons prévues en 2025.

Les habitations sont réparties en trois familles selon leur exposition: les villas N, S ou W selon qu’elles soient orientées au nord, sud ou à l’ouest. Elles bénéficient globalement d’une surface couverte de 240 m² et d’une surface totale bâtie (en tenant compte des espaces ouverts et semi-couverts) de l’ordre de 380 m². L’ensemble peut être livré entièrement équipé et décoré selon trois ambiances: Typik (le style le plus simple), Metalik (mêlant bois et métal en mode tropical contemporain) et Basaltik (version la plus élégante). Dans ce cas, comptez autour de 150.000 euros supplémentaires.