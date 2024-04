Trois nouvelles acquisitions annoncées en début d’année 2024 pour la SCPI Cap Foncières & Territoires

La société de gestion Foncières & Territoires a récemment communiqué sur les performances 2023 de sa SCPI Cap Foncières & Territoires, ainsi que ses toute dernières acquisitions réalisées fin 2023 et début 2024. En 2023, ce véhicule immobilier non coté créé il y a 10 ans a rejoint le club très fermé des SCPI ayant distribué au moins 6% (avec un taux de distribution de 6%) grâce à un excellent 4ème trimestre : 6,51% de taux de distribution annualisé. Avec une collecte qui reste dynamique (7 millions d'euros au 2ème semestre 2023 après 11,2 millions d'euros au 1er semestre), la SCPI Cap Foncières & Territoires a pu engager trois acquisitions régionales en toute fin d’année dernière et au début de cette année, à Grenoble et Toulon.

Le club des SCPI à plus de 6% de rendement

Alors que la SCPI Cap Foncières & Territoires a soufflé ses 10 bougies au mois d’octobre, l’année 2023 se termine par une très bonne nouvelle pour ses associés : le taux de distribution est confirmé à 6% sur l’ensemble de l’année , grâce à un 4ème trimestre hors normes : 6,51% de taux de distribution annualisé après 5,63% au T1, 5,72% au T2 et 6,14% au T3. Ce score est d’autant plus remarquable que l’année a été compliquée de façon générale pour les SCPI qui ont subi – pour certaines – des baisses de prix de part et la désaffection relative des épargnants.

Rien de tout cela pour Cap Foncières & Territoires qui continue à largement collecter et enregistre le meilleur rendement de son histoire en 2023, surpassant le niveau de 5,92% observé en 2022, son précédent record. Symboliquement, la SCPI Cap Foncières & Territoires rejoint le club des SCPI ouvertes aux souscriptions qui dégagent plus de 6% de rendement . On en dénombrait 7 en 2022 et il y a plus d'une dizaine en 2023.

Pour Foncières & Territoires , « la mobilisation des équipes de la société de gestion s’est traduite par une collecte maîtrisée qui a permis d’acquérir de beaux actifs loués à des signatures de qualité . Cette mobilisation couplée à une gestion de proximité et un taux d’occupation élevé des immeubles a permis de distribuer une superbe performance ».

Trois nouvelles acquisitions à Grenoble et à Toulon

Pour investir sa collecte, la SCPI Cap Foncières & Territoires a jeté son dévolu sur trois actifs régionaux (locaux d’activités et bureaux) entre fin novembre 2023 et le début d’année 2024. Deux de ces investissements ont été confirmés dans le bulletin trimestriel d’information du 4ème trimestre, le troisième étant en négociations avancées.

La première de ces trois acquisitions concerne un immeuble d’activités neuf situé à Grenoble . Cette acquisition a été finalisée le 30 novembre 2023. Livré en 2022, l’actif d’une surface de 1.160 m² intègre un show room, des espaces de stockage et des surfaces de bureaux. Une centrale photovoltaïque a été installée en toiture, dont la production électrique est intégralement rachetée par EDF selon un contrat de long terme. Le locataire est la société Téréva , spécialisée dans la fourniture de matériaux de rénovation pour les professionnels du bâtiment et de l’industrie, en particulier dans le domaine du chauffage et de la climatisation. Le montant engagé par la SCPI Cap Foncières & Territoires sur cette opération est de 2 millions d'euros, avec un rendement immobilier à l’achat de 6,91% !

La seconde opération confirmée le 18 décembre 2023 concerne un immeuble de bureaux en VEFA à Toulon , au sein du Technopôle de la Mer (secteur tertiaire de Toulon dédié à la sécurité maritime), livrable fin avril 2025 et d’ores et déjà loué sur un bail de 6 ans ferme à la société Naval Group, un acteur international de la défense navale. L’investissement est de 5,8 millions d'euros pour une surface de 1.774 m² et un rendement immobilier de 6,70% ! Selon le résumé publié par la société de gestion, « la SCPI Cap Foncières & Territoires a soigneusement sélectionné le territoire du Technopôle de la Mer , en choisissant d’investir au cœur du premier technopôle européen pour la sécurité maritime, véritable site d’excellence pour la R&D et l’incubation de projets innovants ».

Enfin, la troisième acquisition annoncée est encore en phase de négociation avancée, mais les détails donnés par la société de gestion laissent penser que l’opération est sur le point d’être clôturée. Il s’agit d’un ensemble immobilier à usage de bureaux acquis en VEFA et situé à Grenoble , d’une surface de 3.388 m² et bénéficiant du label « Passiv Haus ». Le bâtiment sera occupé principalement par une société active dans la gestion de projets ESG. Le montant engagé sur cette opération par la SCPI Cap Foncières & Territoires est de 5 millions d'euros avec un rendement immobilier de 7% !