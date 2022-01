Tours jumelles Hermitage: le promoteur russe ne lâche pas l’affaire

Hermitage Plaza met en demeure l’aménageur Paris La Défense, qui a enterré le projet des tours jumelles, de signer la promesse de vente sous peine de lui réclamer un milliard d’euros.

Incompréhension et stupéfaction. Telle est la réaction du groupe Hermitage Plaza face au revers qu’il a essuyé. Le promoteur immobilier russe, qui doit construire les tours jumelles de La Défense dont le projet a été lancé en 2008, affirme que l’aménageur du quartier d’affaires n’a pas respecté ses engagements. Le Conseil d’administration de Paris La Défense a en effet décidé à l’unanimité de ne pas approuver le projet de promesse de vente pour la réalisation des tours jumelles, parmi les plus hautes d’Europe, dans une décision rendue publique ce lundi 3 janvier.

« La situation ne permettait pas de conclure de promesses de vente avec la société Hermitage dans des conditions acceptables pour l’établissement public, eu égard notamment à l’absence de garanties financières et techniques fournies par le porteur de projet », assure l’aménageur du quartier d’affaires Paris La Défense. Des arguments qu’Hermitage qualifie de « fallacieux ».

Hermitage Plaza « n’envisage aucun autre scénario que la réalisation de ce projet, et met en demeure l’établissement public Paris La Défense de signer cette promesse de vente. » À défaut, Hermitage reprendra sa procédure, notamment la réclamation d’un milliard d’euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et déloyauté. Le promoteur immobilier russe avait déjà mis en demeure l’aménageur d’exécuter ce protocole , avant de renoncer à sa demande lors d’une procédure de médiation souhaitée par Paris La Défense au tribunal judiciaire de Nanterre, le 24 mars 2021 . Et ce, en échange de la préparation de la promesse de vente prévue par l’accord initial par Paris La Défense. La signature devait initialement avoir lieu avant le 31 décembre 2021.

Un montant de 280 millions d’euros déjà versé

Le groupe rappelle avoir travaillé pendant 13 ans et avoir investi 350 millions d’Euros pour ce projet emblématique. « Hermitage a ainsi produit la preuve de l’engagement ferme d’un établissement financier international de premier plan de fournir le financement nécessaire pour qu’Hermitage s’acquitte de ses obligations au titre de la promesse de vente, soit un montant de 280 millions d’euros, offrant ainsi les garanties financières exigées», rétorque le promoteur face à l’accusation de l’aménageur de garanties financières insuffisantes. Sur le plan technique, il assure avoir produit un contrat signé avec un constructeur français de renommée internationale pour accompagner les travaux, contrat qui aurait préalablement été soumis à Paris La Défense pour validation. La saga judiciaire reprend donc.