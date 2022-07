Taxe foncière : Attention, l'impôt peut peser lourd pour les propriétaires dans certaines grandes villes

La taxe foncière coûte en moyenne 105 euros par mois dans les 20 plus grandes villes françaises (illustration). (Pixloufre / Pixabayabay / geralt)

La taxe foncière n'a cessé de progresser dans les 20 plus grandes villes françaises. En 2022, elle s'élève en moyenne à 105 euros par mois. Cela représente plus d'une mensualité supplémentaire par an de crédit. C'est parfois plus de deux mensualités dans certaines villes.

La taxe foncière est un élément à ne pas négliger quand on achète un bien. En moyenne, dans les 20 plus grandes villes de France, cet impôt coûte 105 euros par mois, selon une étude du courtier Meilleurtaux relayé par BFM TV . Cela correspond à environ 1 270 euros à l'année et un peu plus d’une mensualité supplémentaire par an de crédit. Cette taxe n'a cessé d'augmenter dans ces grandes villes, affichant une progression de 14 % en quatre ans.

Les villes qui affichent les taxes foncières les plus importantes en 2021 sont Montpellier (1 585 euros), Nîmes (1 551 euros), Angers (1 546 euros), Bordeaux (1 541 euros) et Dijon (1 499 euros).

14 mois de crédit au lieu de 12

Mais c'est à Nîmes, Saint-Etienne, Le Havre, Le Mans ou encore Dijon que le montant de l'impôt est le plus pénalisant. Dans ces métropoles, la taxe foncière pèse l’équivalent d'un mois et demi à plus de 2 mois de crédit immobilier en plus.

« Pour un bien de 70 m2, un propriétaire nîmois empruntera sur 20 ans à 1,85 %. Il paiera hors assurance et hors taxe foncière : 723 euros par mois. La taxe foncière seule coûtera à ce propriétaire 1 551 euros par an » , indique le courtier. Cela représente bien plus de deux mensualités. « C’est comme s’ils remboursaient chaque année plus de 14 mois de crédit au lieu de 12 » , commente Maël Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleurtaux, citée par BFM TV .

Un surcoût mensuel de 145 euros

En queue de classement, on trouve Paris, Lyon et Nice. S'il est vrai que le poids de la taxe foncière en nombre de mensualités par an est respectivement de 0,20, 0,50 et 0,60, les propriétaires ont d'autres efforts financiers à supporter. Par exemple, dans la capitale, pour un logement de 70 m², compte tenu de la hausse des taux et de l'évolution des prix, une mensualité de crédit coûte plus cher qu'il y a un an. En ajoutant la hausse de la taxe foncière, le propriétaire paie 484 euros en plus par mois.

Dans les 20 villes étudiées, en tenant compte de la hausse des taux, de l'évolution des prix et de la progression de la taxe foncière, le surcoût mensuel en 2022 représente 145 euros par mois de plus pour un propriétaire par rapport à l'an passé.