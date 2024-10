Sylvester Stallone offre une maison de luxe à 8 chambres à ses trois filles

L’acteur américain s’apprête à acquérir une maison de près de 1050 m² campée sur un terrain de 4,5 hectares, au nord-est de l’île de Long Island (New York).

Tout le monde rêverait d’avoir un père aussi généreux que celui de trois filles prénommées Sophia, Sistine et Scarlet . Leur géniteur n’est autre que le célèbre acteur américain Sylvester Stallone. Le fameux interprète du boxeur Rocky Balboa s’apprête à débourser pas moins de 25 millions de dollars (22,2 millions d’euros) - entièrement en espèces - pour offrir une maison de luxe à ses enfants, selon le New York Post qui précise que la vente n’est pas encore tout à fait conclue. À en croire la presse locale, Stallone aurait acquis la résidence, nichée dans Les Hamptons, au nord-est de l’île de Long Island dans l’État de New York (est des États-Unis), sans l’avoir visitée sur place mais à la suite de deux visites à distance.

Diffusé dans «The Family Stallone»

Le déménagement des filles de Stallone vers la côte Est, a été présenté dans la deuxième saison de «The Family Stallone», l’émission de téléréalité diffusée depuis plus d’un an sur Paramount + et inspirée de celle qui a rendu les Kasbarian célèbres. Ce changement d’air était tellement pris au sérieux par Sylvester Stallone qu’il a demandé à Sophia et Sistine qui vivent à New York, de s’entraîner avec les Navy Seals, la principale force spéciale de la marine de guerre des États-Unis. Scarlet, qui vit à Miami pour ses études, a été exemptée de cette mission.

Les trois filles auront à leur disposition une maison de luxe de près de 1050 m², livrée clé en main, dotée de huit chambres et huit salles de bain mais aussi d’une piscine chauffée, d’un pool house et d’un garage séparé pour deux voitures. Le tout sur un terrain de 4,5 hectares. « Chaque détail, du mobilier aux tapis, en passant par les rideaux et l’éclairage, avec des antiquités du monde entier, a été méticuleusement choisi pour cette maison spectaculaire, à moins de deux kilomètres de l’océan et à quelques minutes des commerces », souligne Martha Gundersen, agent immobilier chez Douglas Elliman , en charge de la vente.