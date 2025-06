Soldes d’été 2025 : comment s’assurer de faire de bonnes affaires et éviter les arnaques

La traditionnelle période de promotions estivales, qui démarre ce mercredi 25 juin, est aussi l’occasion pour les fraudeurs d’abuser des consommateurs.

Si les soldes d’été démarrent ce mercredi 25 juin en métropole (excepté en Corse), les bonnes affaires ne sont pas si faciles à dénicher. Bien que l’arrivée de cette période de promotions rime souvent avec un surplus de consommation, c’est aussi l’occasion pour les fraudeurs de multiplier les arnaques. Pourtant, les soldes sont soumis à certaines réglementations définies dans la loi. Par exemple, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ( DGCCRF ) précise que «le prix antérieur pratiqué par le professionnel doit être indiqué. C’est le prix le plus bas pratiqué par celui-ci à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l’application de la réduction de prix» .

Ce qui n’empêche pas les escroqueries. Selon Grégory Caret, directeur de l’Observatoire de la consommation de l’ UFC-Que Choisir , «il y a deux grandes familles de fraudes durant les soldes» . D’une part, l’expert cite les faux sites internet et le vol des coordonnées bancaires. Ce type d’arnaques utilise les réseaux sociaux comme levier. Concrètement, des publicités mènent à de faux sites de e-commerce, sur lesquels les consommateurs sont incités à acheter des produits. Les fraudeurs demandent ensuite les coordonnées bancaires de leurs victimes durant l’achat d’un faux article, qui ne sera au final jamais livré. «Il arrive même que ces sites vous volent vos coordonnées bancaires, avec des conséquences financières bien plus graves», indique Grégory Caret. Malheureusement, «il est souvent difficile de retracer le vol et de se faire rembourser», précise-t-il.

Les fausses promotions complètent la famille des arnaques les plus courantes durant les soldes. Ces réductions, qui n’en sont pas vraiment en réalité, sont la crainte de tout consommateur. Cette stratégie commerciale consiste à proposer une promotion sur un «prix de comparaison» . Seul problème, le prix de comparaison n’est quasiment jamais le prix de base. Ce sont des prix gonflés dont il est souvent difficile de vérifier la validité. Ces prix de comparaison créent ainsi l’illusion d’une promotion.

Ne pas se précipiter et faire attention aux promotions trop fortes

Pour éviter ces pièges en période de soldes, et s’assurer de faire de bonnes affaires, Grégory Caret conseille de ne pas se précipiter au moment d’effectuer ses achats, contrairement à ce que les sites nous invitent à faire. Il faut se laisser le temps de vérifier l’historique des prix et leur validité. Les promotions trop fortes, ainsi que les publicités trop flatteuses, peuvent parfois être suspectes et sont à vérifier. «Dans le cas de fausses promotions, le prix de comparaison est souvent indiqué en petite police, en dessous du prix sous promotion», précise Grégory Caret. Enfin, lors de l’achat, vérifiez une dernière fois les prix avant d’effectuer la transaction.

Ces arnaques semblent moins fréquentes dans le textile, en particulier chez les grandes enseignes, qui profitent de cette occasion pour vendre leur stock restant de la collection précédente. «Ces arnaques sont en revanche très courantes dans la vente en ligne de produits électroménagers », observe Grégory Caret. En effet, les distributeurs de produits de ce type peuvent, s’ils détiennent l’exclusivité de la vente sur un produit, le revendre à un prix supérieur à celui de base indiqué par la marque.

Reste à voir si les achats des consommateurs pendant les soldes d’été de cette année seront aussi fructueux que l’espèrent les commerçants, préoccupés ces dernières années par la baisse d’attractivité de soldes en France. En début d’année, les derniers soldes d’hiver s’étaient déjà achevés sur un bilan «décevant» , avaient indiqué les professionnels.