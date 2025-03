Sèche-serviettes : comment faire pour éviter la surconsommation d’électricité

Le sèche-serviettes est un système de chauffage très pratique dans une salle de bains. Il réchauffe la pièce et sèche rapidement le linge de bain. Quels réglages adopter pour éviter de chauffer inutilement ? Comment choisir la température idéale ?

Le sèche-serviettes est un radiateur destiné aux salles de bains . Cependant, entre ses différentes fonctions et les nombreux modèles disponibles, il peut facilement alourdir votre facture d’énergie. Découvrez des conseils simples pour optimiser l’utilisation de votre sèche-serviettes.

Est-ce qu’un sèche-serviettes consomme beaucoup d’électricité ?

Le sèche-serviettes peut vite faire grimper votre facture d’électricité si vous n’y prêtez pas attention. Pour limiter votre consommation, choisissez attentivement votre appareil de chauffage . Il existe trois types principaux de sèche-serviettes :

Le sèche-serviettes électrique , qui chauffe comme le radiateur électrique grâce à une résistance. Il se décline en quatre modèles : rayonnant (chauffe rapidement), sèche-serviettes soufflant (propulse de l’air chaud, mais plus énergivore), à inertie sèche (corps de chauffe solide) et à inertie fluide (fluide caloporteur).

, qui chauffe comme le radiateur électrique grâce à une résistance. Il se décline en quatre modèles : rayonnant (chauffe rapidement), sèche-serviettes soufflant (propulse de l’air chaud, mais plus énergivore), à inertie sèche (corps de chauffe solide) et à inertie fluide (fluide caloporteur). Le sèche-serviettes à eau , raccordé au chauffage central, qui consomme généralement moins d’électricité.

, raccordé au chauffage central, qui consomme généralement moins d’électricité. Le sèche-serviettes mixte , combinant les deux systèmes : il utilise l’eau chaude du chauffage central et bascule sur l’électricité quand celui-ci est éteint, pratique en mi-saison.

Pour éviter la surconsommation, vous devez également choisir un modèle adapté à la taille de votre salle de bains. Comptez environ 125 watts par mètre carré. Par exemple, un appareil de 500 watts utilisé deux heures par jour représente à peu près 365 kWh par an (environ 72€).

Faut-il augmenter la température quand on entre dans la salle de bains ?

Inutile de laisser votre sèche-serviettes allumé en continu. La température idéale varie selon l’utilisation de la pièce : 22°C lorsque vous prenez votre douche ou votre bain, et 17°C le reste du temps. Pas besoin de chauffer la salle de bains vide sous peine de surconsommation.

L’astuce, c’est d’anticiper. Allumez votre radiateur sèche-serviettes en réglant le thermostat 30 à 60 minutes avant de vous laver pour que la pièce soit bien chaude et vos serviettes agréablement tièdes. Après votre toilette, laissez l’appareil fonctionner encore un peu pour permettre au linge de sécher, puis éteignez-le.

Pour plus de simplicité, certains sèche-serviettes proposent des fonctions pratiques :

Le mode "matin/soir" , souvent réglé entre 4h et 8h puis 16h et 20h, permet de chauffer aux heures clés.

, souvent réglé entre 4h et 8h puis 16h et 20h, permet de chauffer aux heures clés. Le mode "confort" maintient une chaleur agréable pendant votre présence, tandis que le mode "éco" réduit la température le reste du temps.

maintient une chaleur agréable pendant votre présence, tandis que réduit la température le reste du temps. Les appareils connectés ou équipés d’une minuterie vous évitent d’oublier d’éteindre votre sèche-serviettes. Programmez-le pour qu’il s’éteigne automatiquement après utilisation.

ou vous évitent d’oublier d’éteindre votre sèche-serviettes. Programmez-le pour qu’il s’éteigne automatiquement après utilisation. Si votre installation électrique le permet, le fil pilote vous offre la possibilité de gérer les plages horaires et les températures depuis un boîtier central.

Enfin, les modèles avec soufflerie ou mode turbo sont parfaits pour un chauffage rapide. Ils montent rapidement en température, mais consomment davantage : il vaut mieux les utiliser ponctuellement.

Quelle est la température idéale à programmer sur un sèche-serviettes ?

Pour un confort optimal, l’ADEME recommande dans la salle de bains une température comprise entre 22 et 23 °C lors de son utilisation. Soit un niveau plus élevé que celui des chambres (16 à 17 °C) et des pièces à vivre (19 à 20 °C ). Cette différence s’explique facilement : dans la salle de bains, on se déshabille pour se laver, et sans une chaleur adaptée, le choc thermique peut être désagréable, surtout en hiver.

Pour bien choisir la puissance de votre sèche-serviettes chauffant, calibrez-le en fonction de la superficie de la pièce. La règle est simple : comptez environ 100 watts par m². Ainsi, pour une salle de bains de 5 m², un appareil d’au moins 500 watts est recommandé.

En résumé, ajustez la température à vos besoins et choisissez un appareil dont la puissance correspond à votre espace, pour une chaleur efficace sans augmenter votre consommation d’énergie.