Produits d’hygiène: comment payer moins cher sans sacrifier la qualité?

Indispensables du quotidien, les produits d'hygiène peuvent peser lourd dans le budget. Entre grandes surfaces, parapharmacies et e-commerce, les écarts de prix sont parfois surprenants. Découvrez nos conseils pour acheter malin, sans compromis sur la qualité.

Les enseignes discount proposent des prix cassés toute l'année

Les chaînes de déstockage comme Action , Noz , Stockomani ou B&M se démarquent grâce à des prix attractifs sur des produits d'hygiène du quotidien comme les gels douche, les shampoings, le savon ou le dentifrice. Les grandes marques y coûtent 15 à 25% de moins comparé à celles de la grande distribution. Pour proposer ces tarifs bas, les enseignes s'approvisionnent à l'étranger. Elles achètent leurs stocks dans les pays voisins où ces marques sont moins prisées par les consommateurs locaux et donc moins chères. Les produits vendus dans leurs rayons sont identiques à ceux disponibles en grande distribution, avec des étiquettes souvent rédigées en langue étrangère. Seul bémol, il s'agit le plus souvent d'opérations spéciales et on ne retrouve pas forcément les mêmes produits une fois sur l'autre. Le discounter danois Normal se distingue de ses concurrents en proposant des prix fixes toute l'année pour les soins pour la peau et les cheveux, les gels douche ou les soins bucco-dentaires de grandes marques.

La grande distribution organise des offres promotionnelles régulières

Contrairement aux discounters, les enseignes de la grande distribution s'approvisionnent directement auprès des industriels en France. Toutefois, ces marques pratiquent elles aussi des tarifs avantageux de manière ponctuelle. Le groupe L'Oréal propose par exemple des produits de déstockage à la vente tous les lundis. Il est donc possible de profiter de remises intéressantes dans nos supermarchés et hypermarchés traditionnels. Ces périodes de promotions constituent une opportunité intéressante pour faire des stocks de produits d'hygiène de bonne qualité.

Les déstockeurs «antigaspi» font du bien à la planète et à notre porte-monnaie

Depuis l'entrée en vigueur de la loi AGEC (loi antigaspillage pour une économie circulaire) en 2022, les industriels ont interdiction de détruire les invendus non alimentaires. Plusieurs plateformes se sont spécialisées dans la revente de ces produits. Greez propose des marchandises n'ayant pas pu être mises sur le marché pour diverses raisons:

léger défaut esthétique, comme un emballage abîmé ou une étiquette mal collée;

surplus de stock;

date courte. Il s'agit de produits dont la date de durabilité minimale (DDM), indiquée par la mention «À utiliser de préférence avant», approche. Passé cette date, le produit n'est pas toxique, mais sa qualité peut être altérée;

ancienne collection ou collection saisonnière, par exemple pour Noël ou Halloween.

Le site fonctionne par un système de ventes privées: chaque mardi, il propose six à douze nouvelles marques de produits de beauté, hygiène, parfums et maquillage avec des remises allant de 30 à 60%. Plus de 100.000 produits (soit l'équivalent de 3 tonnes) ont déjà été «sauvés».

La start-up Kéabot commercialise des soins cosmétiques et des produits de parapharmacie «antigaspi». La date de péremption est proche ou les emballages sont abîmés ou les produits sont issus de surstock. Les remises sont comprises entre 30 et 50% du prix d'origine. Les officines saisissent les invendus sur la plateforme. Le client règle sur l'application mobile et se rend en pharmacie pour retirer sa commande.

Sites d'e-commerce: comment repérer les vendeurs fiables et éviter les produits non conformes? Pour vous assurer de la fiabilité d'un site, consultez les mentions légales et les CGV (conditions générales de vente) figurant généralement en bas de la page d'accueil. Vous pouvez également regarder si le site est agréé par l' Agence régionale de santé (s'il s'agit d'une pharmacie) ou s'il adhère à la FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) et à sa charte qualité. Enfin, les avis clients déposés sur des plateformes reconnues comme Avis vérifiés ou Trustpilot constituent un bon indicateur. Soyez vigilant face aux offres trop alléchantes et préférez un site français ou européen pour bénéficier de droits (comme le droit de rétractation) et être mieux protégé en cas de litige.

