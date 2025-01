SCPI Upêka : un engagement ISR couronné de succès

Un an après son lancement, la Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) Upêka a obtenu le label ISR immobilier, témoignant de son adhésion aux principes de l’investissement ESG (Environnemental, Social, Gouvernance). Cette distinction renforce la crédibilité de son modèle, fondé sur une forte diversification géographique et sectorielle, ainsi qu’une politique d’investissement flexible au gré des cycles de marché.

Un Label ISR, synonyme d’engagement responsable

La labellisation ISR d’ Upêka est une reconnaissance officielle de ses pratiques d’investissement rigoureuses et alignées sur des objectifs de durabilité. Dès sa création en 2023, Upêka s’est fixé pour ambition de répondre aux exigences du label ISR, traduisant ainsi une stratégie axée sur la performance extra-financière. Les investissements sont minutieusement sélectionnés et suivis à travers une grille d’analyse ESG qui évalue notamment la performance énergétique des bâtiments, leur accessibilité et la qualité de vie des occupants.

En parallèle, la SCPI collecte des données extra-financières afin de mesurer l’impact de ses actifs immobiliers sur l’environnement et la société. Ces analyses permettent d’identifier des pistes d’amélioration continues, assurant une gestion proactive et durable.

Une stratégie diversifiée et internationale

La stratégie d’investissement d’Upêka repose sur une diversification à la fois géographique et sectorielle. À la fin du troisième trimestre 2024, son portefeuille se répartit entre la France (16 %), l’Espagne (38 %) et les Pays-Bas (46 %) avec donc une forte prédominance internationale.

Une acquisition marquante réalisée en Espagne illustre cette orientation : un site combinant bureaux, ateliers et espaces de stockage, acquis par le biais d’une opération de sale-and-leaseback en juillet 2024.

Cette approche diversifiée ne se limite pas au critère géographique. Elle s’accompagne d’une gestion active visant à garantir des rendements attractifs pour ses investisseurs. Sur les 3 premiers trimestres de cette année, Upêka a distribué un rendement annualisé de 8,11 %, cohérent avec son objectif de taux de distribution de plus de 8% pour l’année 2024. Sur le long terme, elle projette un taux de distribution de 5,50% (source : note d’Information de la SCPI Upêka) et un taux de rendement interne de 6,50 % sur dix ans.

Accessibilité et flexibilité pour les investisseurs

L’un des aspects distinctifs d’Upêka réside dans ses conditions d’accès. Il est possible d’acquérir des parts dès 200 euros (soit au minimum 1 part), avec un délai de jouissance récemment réduit à 4 mois, contre 6 auparavant. Les options de souscription incluent le paiement au comptant, le démembrement et le financement à crédit, offrant une flexibilité adaptée à différents profils d’investisseurs.

En outre, Upêka se démarque par l’absence de frais d’entrée, un avantage rare sur le marché des SCPI. En contrepartie, elle applique des frais de gestion de 15% HT et des frais de sortie dégressifs débutant à 6% la première année et diminuant de 1 % par an jusqu’à la 6ème année.

Opportunités et précautions pour l’épargnant

L’investissement en SCPI – et plus particulièrement dans Upêka – offre des opportunités attractives, notamment un rendement potentiellement élevé et une gestion déléguée. Cependant, il reste soumis à des risques, notamment en termes de capital, de rendement et de liquidité. Il est donc crucial pour les investisseurs de se faire accompagner par des experts pour optimiser leurs choix en fonction de leurs objectifs financiers.

La labellisation ISR d’Upêka, acquise en un temps record, marque une étape importante dans son développement. Grâce à une stratégie solide et un engagement fort envers la durabilité, elle se positionne comme une référence dans le secteur des SCPI. En offrant aux épargnants une solution d’investissement accessible, performante et sans frais d’entrée, tout en respectant les critères ESG, Upêka incarne une nouvelle génération de SCPI, résolument tournée vers l’avenir.