SCPI Remake Live (Remake AM) : 175 millions d’euros de collecte au 1er semestre 2023

Dans un contexte macro-économique qui devient moins favorable à l’immobilier, certains acteurs comme la jeune société de gestion Remake AM tirent particulièrement bien leur épingle du jeu. En effet, sa SCPI Remake Live, lancée il y a à peine 18 mois, affiche une capitalisation de 299 millions d'euros au 30 juin 2023, après avoir collecté 175 millions d'euros au cours du 1er semestre.

Bénéficiant d’une polarisation accrue du marché des SCPI au détriment de certains véhicules anciens et peu rémunérateurs dont les prix de parts sont parfois revus à la baisse, la SCPI Remake Live – après avoir augmenté son prix de part de 2% le 1er juin – affiche un objectif de taux de distribution compris entre 7 et 7,5% pour l’année 2023, un des meilleurs du marché.

175 millions d'euros collectés depuis le 1er janvier

Le bilan à mi-année est incontestablement positif pour la SCPI Remake Live : la collecte du 2ème trimestre s’affiche à plus de 98 millions d'euros, après un chiffre proche de 77 millions d'euros au 1er trimestre. Cela porte le volume des capitaux levés auprès des associés à 175 millions d'euros depuis le 1er janvier . On assiste à une véritable accélération de la collecte pour cette jeune SCPI dans un contexte de ralentissement général du marché : la collecte des SCPI a baissé de 23% au 1er semestre 2023 sur un an selon l’ASPIM , et le 2ème trimestre a été particulièrement faible avec -28% de collecte par rapport au 1er trimestre.

Selon Remake AM : « la stratégie opportuniste de Remake Live tournée vers la performance absolue s’est avérée gagnante en 2022 . En s’affranchissant de contraintes d’allocation trop étroites pour rechercher des anomalies de marché dans toute l’Europe et tout type d’immobilier d’entreprise, la société de gestion a multiplié les opportunités d’investissement dans un contexte où les acheteurs sont beaucoup plus rares sur le marché, faute d’accès au crédit. »

Les épargnants ne s’y sont pas trompés, plébiscitant cette SCPI qui est montée sur la 1ère marche du podium en termes de performance distribuée en 2022 avec 7,65% annualisés brut de fiscalité . Cerise sur le gâteau : la progression des expertises des actifs immobiliers détenus en portefeuille, à rebours de certaines autres SCPI qui ont à l’inverse subi des dévalorisations, a permis à Remake AM de revaloriser le prix de part de la SCPI Remake Live de 2% le 1er juin 2023 , de 200 à 204€ par part.

« L’atout d’un lancement récent permet de se concentrer pleinement sur les objectifs de performance sans avoir à gérer les baisses de valeurs d’un stock acquis alors que les taux étaient bas, ou encore des sujets de liquidité du fait d’un ralentissement de la collecte. Dans un marché qui se retourne, l’agilité (qui rime souvent avec petite taille) est un atout pour pivoter les stratégies plus rapidement », résume ainsi la société de gestion dans son dernier bulletin trimestriel d’information.

Certains marchés européens ont corrigé plus vite que le marché français

« Nous avions décidé , dès le second semestre 2022 , de sortir du marché français qui selon nous , ne corrigeait pas suffisamment rapidement . Cette inertie s’explique principalement par la structure à taux fixe des dettes françaises, contrairement à d’autres pays où les investisseurs s’endettent à taux variable. Dans ces derniers, la hausse des taux a fait augmenter la charge de la dette plus rapidement que les loyers , ce qui incite à vendre et explique l’apparition d’opportunités d’investissements en Espagne et en Irlande, par exemple », explique la société de gestion pour justifier son positionnement opportuniste sur certains marchés immobiliers européens.

Ainsi, la SCPI Remake Live se retrouve en position de force sur des marchés désertés par les acquéreurs pour négocier avec les vendeurs des prix largement décotés par rapport à ce qui se pratiquait il y a encore 18 mois. À titre d’illustration, on citera l’achat en juin 2023 d’un immeuble de bureaux de presque 5.000 m² dans le centre de Dublin avec un rendement immobilier de 6,7% à l’acquisition sur un bail de 9 ans ferme, « un niveau que nous n’avions plus vu depuis 10 ans » selon la société de gestion.

Mais le marché français n’est pas définitivement délaissé pour autant, car il commence à progressivement redevenir attractif : Remake AM y a ainsi engagé des opérations qui devraient être confirmées dans les prochains mois .

Un objectif de taux de distribution entre 7 et 7,5% en 2023

À la fin du 1er semestre 2023, le patrimoine de la SCPI Remake Live est composé de 25 immeubles situés dans 4 pays :

France 32,5% ;

Espagne 37,91% :

Pays-Bas 5,69% ;

Irlande 23,90%.

Ces immeubles génèrent un rendement immobilier moyen de 6,75% avec une durée moyenne des baux supérieure à 9 ans , « ce qui offre une bonne visibilité sur les flux du portefeuille ». En conséquence de ces indicateurs immobiliers solides, la société de gestion est en capacité « d’affiner son objectif de taux de distribution 2023 » dans une fourchette de 7,00 à 7,50% , contre 6,50 à 7,50% précédemment. Elle rappelle néanmoins que ces objectifs ne sont en aucun cas une garantie de performance.

