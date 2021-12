SCPI Activimmo : plus de 250 millions € de capitalisation au 30 septembre 2021

A peine plus de 2 ans après son lancement, la SCPI Activimmo de la société de gestion Alderan affiche un succès commercial insolent : 72,7 millions € de collecte nette en 2020 en pleine pandémie de Covid 19, puis 174,3 millions € de capitaux levés sur les 9 premiers mois de 2021. La capitalisation a franchi le seuil des 250 millions € au 30 septembre 2021, une véritable « success story » pour la seule SCPI du marché investie à 100% en actifs logistiques et d’activités. Activimmo a été récompensée par 2 prix en 2021 : le prix de la meilleure SCPI à capital variable spécialisée décerné par Gestion de Fortune, et le prix de la SCPI la plus prometteurs attribué par le magazine Le Particulier.

Une capitalisation qui dépasse 250 millions € à la fin du 3ème trimestre 2021

Le succès commercial de la SCPI Activimmo a été fulgurant et littéralement exponentiel depuis son lancement fin 2019. Peu de SCPI peuvent se targuer d’avoir autant collecté en aussi peu de temps dans leur phase de démarrage, certains véhicules stagnant parfois pendant plusieurs années avec quelques millions € d’encours sous gestion. Resituons les choses : début 2020, alors que l’épidémie de Covid-19 vient de débuter en Chine et que l’économie mondiale est à la veille d’un krach sans précédent, la SCPI Activimmo vient de démarrer son parcours avec tout juste 6 millions € de capitalisation. On connaît la suite des événements : chute de 40% des marchés boursiers, assèchement de la liquidité globale, intervention massive des banques centrales… les SCPI ont plutôt bien résisté en général à ce tsunami sanitaire et financier, mais force est de constater que la collecte a fortement ralenti sur la plupart des véhicules collectifs immobiliers à partir du mois de mars 2020. C’est de façon remarquable tout le contraire qui s’est produit pour la SCPI Activimmo : forte de son positionnement sur le marché immobilier qui a le plus bénéficié –avec le résidentiel- de la crise sanitaire, elle a connu une forte accélération de sa collecte. L’année 2020 s’est conclue avec une multiplication par un facteur supérieur à 12 de sa capitalisation du début de l’année. En 2021, la collecte s’accélère encore puisque sur les 9 premiers mois de l’année, 174,3 millions € ont été levés auprès des associés, ce qui représente plus de 2 fois la collecte de l’ensemble de l’année 2020…

La dynamique dans le rythme des acquisitions permet d’éviter les effets dilutifs sur la distribution

Avec un tel rythme de collecte, une des principales difficultés pour la société de gestion aura été d’investir les capitaux de façon qualitative et non dilutive pour les associés existants. Et le challenge est en passe d’être réussi puisque la distribution est restée parfaitement stable à 6% en rythme annuel sur chacun des trois premiers trimestres de 2021 (9,15€ par part). C’est un niveau quasiment équivalent au taux de distribution de l’année 2020 (6,05% soit 36,91€ par part). Derrière ces chiffres, il y a bien sûr un gros travail de « sourcing » sur les acquisitions, avec en particulier le très beau deal signé le 1er juillet dernier portant sur un portefeuille de 17 sites de transport et d’entrepôts logistiques loués au groupe BERT, localisés le long de la dorsale Lille-Paris-Lyon-Marseille, pour une surface totale de plus de 132.000 m2. Un autre portefeuille a également été acquis au cours du 3ème trimestre : 10 sites loués au groupe de transport Jacky Perrenot, répartis en France, pour une surface globale de plus de 37.000 m2. Si l’on ajoute à ces deux opérations emblématiques une 3ème acquisition signée en septembre dans le domaine de la logistique urbaine à Épône(78), ce sont au global 28 actifs pour un montant total de 104,4 millions € hors droits qui ont rejoint le portefeuille de la SCPI Activimmo au cours de l’été. La surface sous gestion atteint désormais 271 997m2 et la valeur d’expertise du patrimoine s’élève à 166,2 millions € hors droits.