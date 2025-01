Retraite : Voici le salaire que vous devez gagner en 2025 pour valider un trimestre

Le salaire annuel permettant de valider un trimestre en 2025 s'élève à 1 782 euros brut. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

Non, ce n'est pas en travaillant un trimestre que vous engrangez automatiquement un trimestre pour votre retraite. Le calcul se base en effet sur les revenus et non sur le temps de travail. Il existe ainsi un salaire annuel minimal pour valider un trimestre et ce seuil est revalorisé chaque année, début janvier, en fonction de l'évolution du Smic.

1 782 euros brut sur l'année pour valider un trimestre

L'Assurance retraite a ainsi publié une circulaire le 23 décembre dernier pour détailler les « incidences en matière de législation vieillesse » de l'augmentation du Smic de 2%. Le nouveau salaire permettant de cumuler un trimestre de retraite s'élève désormais à 1 782 euros brut. Pour valider quatre trimestres en 2025, le maximum, il faudra donc gagner au moins 7 128 euros sur l'année, soit 594 euros brut par mois en moyenne.

Pour les travailleurs indépendants aussi, les seuils de cotisations ont été revalorisés. Ils devront cotiser 316 euros pour valider un trimestre et donc 1 265 euros pour les quatre trimestres.

Ces fameux trimestres sont nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein. Depuis la mise en application de la réforme des retraites, vous devez cumuler 172 trimestres pour avoir droit à une retraite sans décote si vous êtes né après le 1er janvier 1965.