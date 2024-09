Retraite complémentaire : comment percevoir une pension de réversion de l'Agirc-Arrco ?

(Crédits photo: © Olivier Le Moal - stock.adobe.com)

Pour percevoir une pension de réversion de la part de la complémentaire retraite Agirc-Arrco, les personnes veuves doivent remplir plusieurs conditions. Quelles sont-elles, et combien est-il possible de toucher ?

Vous êtes veuf ou veuve et vous ne bénéficiez pas de la pension de réversion du régime général ? Pour autant, cela ne vous empêche pas de pouvoir percevoir une partie de la pension versée par la complémentaire Agirc-Arrco à votre époux ou à votre épouse décédée. Il faut néanmoins remplir plusieurs critères, notamment d'âge, et émettre une demande en bonne et due forme pour pouvoir y prétendre. Tour d'horizon des questions qu'il est possible de se poser à ce sujet.

Quelles sont les conditions à remplir pour toucher une pension de réversion de l'Agirc-Arrco ?

Pour pouvoir percevoir une pension de réversion de la part de l'Assurance retraite, il est nécessaire de satisfaire à certaines conditions de revenus. Les revenus de l'époux ou de l'épouse survivante ne doivent pas dépasser 24 232 euros, ou 38 771,20 euros pour une personne vivant en couple. Cette limite imposée par le régime général ne concerne cependant pas la retraite complémentaire versée par l'Agirc-Arrco.

Pour pouvoir toucher une somme d'argent de la part de l'Agirc-Arrco, il faut néanmoins respecter un âge minimum lors du décès de son époux ou de son épouse. Depuis le 1er janvier 2019, le conjoint survivant doit en principe être âgé d'au moins 55 ans lors du décès. Cet âge minimum est porté à 60 ans pour les décès intervenus avant cette date, et après le 1er mars 1994. Dans tous les cas, des exceptions sont prévues en cas d'invalidité ou lorsque le conjoint survivant a deux enfants, ou plus, à charge.

Quel est le montant d'une pension de réversion versée par la complémentaire retraite ?

En premier lieu, il est important de noter que seuls les conjoints mariés peuvent bénéficier d'une pension de réversion de la part de la complémentaire Agirc-Arrco. Les partenaires de Pacs et les concubins n'y sont pas éligibles. Le mariage ouvre ainsi droit à la réversion de 60 % de la retraite Agirc-Arrco de la personne décédée à son conjoint. Le site de la complémentaire retraite ajoute que "Lorsque le défunt bénéficiait de majorations pour enfants ou aurait pu y prétendre, celles-ci sont susceptibles de s'appliquer à la pension de réversion".

Les enfants orphelins de leurs deux parents peuvent également prétendre au versement d'une pension de réversion. Celle-ci sera alors égale à 50 % des droits de l'un ou des deux parents, avec 100 % des majorations pour enfants nés ou élevés. L'enfant orphelin doit néanmoins être âgé de moins de 21 ans lors du décès du dernier parent, ou de moins de 25 ans s'il était encore à sa charge au moment du décès.

Comment percevoir une pension de réversion de la part de l'Agirc-Arrco ?

Contrairement au régime général, la perception d'une pension de réversion de la part de la complémentaire Agirc-Arrco ne se fait pas de façon automatique. Il est donc capital d'en faire la demande lorsque l'on pense y être éligible. Ce revenu complémentaire est à solliciter directement auprès d'un conseiller retraite par téléphone, en appelant le 0 970 660 660 de 8h30 à 18h du lundi au vendredi, afin de recevoir un dossier de réversion.

Pour compléter le dossier en question, l'époux ou l'épouse survivante devra fournir un certain nombre de documents justificatifs. Il lui faudra notamment réunir une pièce d'identité, son dernier avis d'imposition, un extrait d'acte de naissance de la personne décédée, l'acte de décès, ou encore un Relevé d'identité bancaire (RIB).