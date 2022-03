Retraite à 65 ans : les précisions d'Emmanuel Macron sur son projet de réforme

Emmanuel Macron souhaite reculer l'âge légal de la retraite à 65 ans. (Pixabay / Alexas_Fotos)

Invité de « Dimanche en politique » sur France 3 le 27 mars, Emmanuel Macron est revenu sur l'une de ses principales propositions : le recul de l'âge légal de la retraite à 65 ans. Le candidat à sa propre réélection à l'Élysée a précisé qu'il lancerait une concertation au début du quinquennat et qu'il prendrait en compte la pénibilité des carrières.

La promesse d'une concertation

Pour le chef de l'Etat, il est nécessaire d'avancer, malgré la crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine. La réforme des retraites est nécessaire si on veut financer l'autonomie des seniors et relever la pension minimale à taux plein à 1 100 euros, autres promesses du programme d'Emmanuel Macron.

« Je conviens » que cette réforme n'est pas facile, mais « ce n'est facile sur rien » , a estimé le président de la République. « Je veux faire les choses avec calme, avec bienveillance, c'est pour ça que je n'ai pas lancé de telles réformes il y a quelques mois » , a-t-il assuré.

Prendre en compte la pénibilité

Hors de question de créer des régimes spéciaux pour Emmanuel Macron, qui confirme par ailleurs sa volonté de « prendre en compte la pénibilité des carrières » . Il souhaite aussi tenir compte « des carrières longues » ainsi que « des métiers fatigants, physiquement ou nerveusement » , citant les travailleurs des abattoirs et les enseignants, pour qui « il est parfois dur dans certaines classes d'aller jusqu'à 65 ans » .

Pour tous ces cas, « on va adapter les fins de carrière par la négociation » , a-t-il affirmé sur France 3 . Interrogé sur « le risque de remettre les Français dans la rue » , au vu de l'hostilité des syndicats, il a jugé que celui-ci existe mais que pour convaincre « il faut expliquer pourquoi » .