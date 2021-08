Résidences secondaires : quelles destinations sont les plus plébiscitées par les Français ?

Les propriétaires des résidences secondaires sont majoritairement aisés et âgés de plus de 60 ans. (illustration) (Designermikele / Pixabay)

L'Insee a consacré une étude aux résidences secondaires en France. Les auteurs ont déterminé que quatre sur dix se trouvent au bord de la mer, 16 % en montagne et 12 % dans des grandes villes. Plus d'un tiers est situé à trois heures de route ou plus de la résidence principale de leur propriétaire.

Environ un logement français sur dix est une résidence secondaire. L'Hexagone en compte au total trois millions, note BFMTV. La surface moyenne des résidences secondaires est inférieure à celle des résidences principales, indique un rapport publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) mercredi 25 août.

Majoritairement sur le littoral

Seul un quart fait moins de 40 m2 contre une sur dix pour les habitations principales. Les chercheurs se sont intéressés à la localisation de ces résidences secondaires. 40 % sont situées au bord de la mer, 16 % en montagne et 12 % « dans les intercommunalités les plus densément peuplées », précise l'étude.

Elles se trouvent aussi en général loin de la résidence principale de leurs propriétaires. 38 % des résidences secondaires appartenant à des personnes résidant en France se trouvent à au moins trois heures de route de leur logement habituel.

Prisées par les plus aisés et les plus de 60 ans

Les foyers aisés représentent 34 % des propriétaires d'une résidence secondaire. Les ménages âgés de plus de 60 ans sont également largement majoritaires au sein des détenteurs de ce type d'habitation. Ils en représentent en effet deux tiers, et même trois quarts en ne prenant en compte que les régions côtières.

« 348 000 ménages détenteurs d'une résidence secondaire habitent à titre principal dans la métropole du Grand Paris », a par ailleurs calculé l'Insee. Les huit Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) suivants concentrant le plus de propriétaires d'une autre habitation sont tous des grandes agglomérations. Il s'agit, dans l'ordre décroissant, d'Aix-Marseille-Provence, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille, Nice et Rennes.