Résidences secondaires : l'Aquitaine détrône la région PACA (Crédit photo: Fotolia)

Que ce soit en bord de mer, à la montagne, à la ville ou à la campagne ... les Français, quand ils le peuvent, aiment s'offrir un pied à terre ou une résidence secondaire. En France, on en dénombre pas moins de 3,4 millions. Si la région PACA a pendant longtemps été une des destinations les plus chères de France, elle vient d'être détrônée par l'Aquitaine.

Combien coûte l'achat d'une maison de vacances ? L'Observatoire LPI-SeLoger a collecté le prix des résidences secondaires dans toutes les régions de France. Et depuis cette année, cela coûte plus cher en Aquitaine qu'en région PACA.

Paris reste sur la première marche du podium

Le prix moyen d'une résidence secondaire en France (neuf et ancien confondus) est de 248 200 €. C'est en région parisienne que les prix des résidences secondaires sont les plus hauts. D'après les chiffres qu'a recueillis l'Observatoire LPI-SeLoger, il faut débourser en moyenne 351 600 € en Ile de France. Les prix sont tirés vers le haut par ceux de la capitale qui culminent à 10 400 € du m². S'offrir une maison de campagne à 1h30 en voiture de Paris peut coûter plus cher que devenir propriétaire à Bordeaux ou à Lyon !

Acheter une résidence secondaire coûte plus cher en Aquitaine qu'en région PACA

La deuxième marche du podium est traditionnellement occupée par la région PACA, avec des villes comme Marseille, Nice, Toulon, Cannes, Avignon ou encore Aix-en-Provence. Mais cette année, c'est la région Aquitaine qui se tient à la deuxième place du classement des régions où les résidences secondaires coûtent le plus cher. C'est donc dans les départements de la Gironde, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées Atlantiques et des Landes que les résidences secondaires affichent les prix de vente les plus élevés : il faut compter 322 600 € en moyenne contre 317 300 € en région PACA.

En 1 an, le prix moyen d'une résidence secondaire en région PACA est tombé de 322 700 € à 317 300 € (- 1,7%), alors que sur la même période, le prix d'une résidence secondaire en Aquitaine est passé de 303 300 € à 322 600 € (+ 6,4%).

Comment cette ruée vers l'Ouest s'explique t-elle ?

Plusieurs explications peuvent être avancées.

Tout d'abord, la LGV (ligne à grande vitesse) a rendu beaucoup plus accessibles les villes de la côte atlantique en les rapprochant des autres régions françaises et notamment de Paris.

Ensuite, la dynamique haussière des prix dans ville de Bordeaux a tiré les prix des biens dans les environs à la hausse, tant pour les résidences principales que secondaires.

Par ailleurs, bien que les Français restent très attachés à la région PACA (Saint-Tropez, Cannes ou encore Antibes affichent des prix immobiliers élevés à plus de 4 000 euros du m²), ils sont de plus en plus attirés par le Grand Ouest en général, et par la façade atlantique en particulier.

Le prix des résidences secondaires région par région

Combien coûte une résidence secondaire dans votre région (source: seloger)

Si vous recherchez le bord de mer, les prix sont plus abordables en Bretagne et dans les régions Poitou Charente et Pays de Loire.

Côté montagne, il faut compter en moyenne 255 800 euros pour s'offrir une résidence secondaire dans la région Rhône Alpes et 155 000 euros en Midi-Pyrénées.

C'est en Lorraine (118 600 €), en Auvergne (125 400 €) et en Franche-Comté (136 800 €) que les prix des résidences secondaire sont le plus abordables.