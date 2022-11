Rénovation énergétique : 12 milliards d'euros ajoutés au budget par des élus d'opposition

Les élus de gauche, épaulés par le RN, estiment qu'il faut aller « beaucoup plus loin » dans la rénovation thermique des logements en France. (Illustration) (Pixabay / OpenClipart-Vectors)

Des députés de l'opposition ont voté une augmentation de 12 milliards d'euros du budget affecté à la rénovation énergétique des logements lundi 31 octobre. Ces fonds supplémentaires seront affectés au dispositif d'aide MaPrimeRénov', s'ils ne sont pas supprimés du projet de budget par l'utilisation du 49.3 par le gouvernement.

L'Assemblée nationale a voté lundi 31 octobre l'ajout de près de 12 milliards d'euros de crédits en faveur de la rénovation thermique des logements. Il s'agit d'amendements de gauche (PS et écologistes) qui ont reçu le soutien du RN au grand dam des élus du camp présidentiel, privés de majorité absolue à l'Assemblée.

« Aller beaucoup plus loin » dans la rénovation

Les députés d'opposition ont étrillé le bilan de MaPrimeRénov', le mécanisme d'aide à la rénovation mis en place en 2020. Ils ont adopté coup sur coup un amendement de 6,85 milliards d'euros de crédits, puis un autre de 5 milliards supplémentaires. La députée EELV Eva Sas a déclaré qu'il fallait aller « beaucoup plus loin » en matière de rénovation globale des logements.

Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a accusé les élus d'opposition de rajouter « des milliards d'euros à un dispositif dont vous nous dites qu'il ne marche pas » , pointant un manque de « cohérence » de leur part. « Vous jonglez avec des milliards » , a également dénoncé la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

Un budget probablement écarté par le 49.3

Pour LR, le dispositif MaprimeRenov' est « très loin des objectifs » , avec seulement « 2 500 passoires thermiques » rénovées, a noté l'élue Véronique Louwagie. De son côté, le rapporteur général du budget Jean-René Cazeneuve a reproché à la Nupes et au RN de « voter ensemble » : « Vous vous applaudissez, je ne m'y ferai jamais. »

Le gouvernement va très probablement de nouveau recourir au 49.3 sur cette partie du budget et aura la possibilité d'écarter ces amendements. La Cour des comptes a récemment rendu un rapport très sévère sur la politique de rénovation énergétique des bâtiments. « Il manque un pilotage fort et efficace et un service public de l'accompagnement efficient » , a-t-elle déploré.