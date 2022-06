Rennes : des colocations qui rapportent 5% et plus !

Le prix de l'immobilier à Rennes à prix 63% en cinq ans. (© DR)

Un trois pièces de 60 m2 acheté 160 000 euros (hors travaux) peut être loué 1.200 euros à trois étudiants, contre 800 euros à une famille avec un enfant.

Rennes a connu une hausse des prix spectaculaires : + 63% en cinq ans, + 3,3% en un an, selon Meilleurs Agents. Le marché est toujours aussi dynamique mais les délais de vente augmentent. La régulation se fait doucement. «Aujourd’hui, nous avons toujours un très grand nombre d’acquéreurs, mais les prix n’augmentent plus», constate-t-on chez Foncia.

La hausse des prix s’assagit mais la demande reste forte

«Nous manquons de biens à vendre», clament en chœur les agents immobiliers. La pénurie est particulièrement marquée pour les maisons. Les acheteurs n’hésitent pas à prospecter les communes alentour.

En comparaison, les appartements sans extérieur et sans parking sont délaissés. «Les acheteurs sont plus prudents. Ils n’achètent plus n’importe quoi à n’importe quel prix», constate Aline Leroy, directrice de l’agence Stéphane Plaza Rennes sud. La part des biens vendus au prix est passée de 60 à 30%. Et le taux de négociation de 3 à 5%.

Un bien de qualité à moins de 100.000 euros devient impossible

«Aujourd’hui pour 200.000 euros on achète un deux pièces, constate Martin Giboire, directeur d’agence Giboire. On perd une pièce tous les cinq ou six ans.» Dans Rennes, les prix moyens varient de 1.500 euros le m² dans le sud à 6.000 euros dans le triangle d’or, le jardin du Thabord et Sévigné où les transactions se font le plus souvent «off