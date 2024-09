Regroupement de crédits: quand faut-il l’envisager?

Le rachat de crédit est intéressant pour simplifier vos finances et votre budget. Il peut vous permettre de financer de nouveaux projets.

Sommaire:

3 raisons d’opter pour un regroupement de crédits

Quels types de crédits peut-on inclure lors d’un regroupement de crédits?

Le regroupement de crédit fait souvent baisser vos mensualités ou votre taux d’intérêt

3 raisons d’opter pour un regroupement de crédits

Au fil du temps et de vos projets de vie, vous pouvez être amené à souscrire plusieurs crédits à des taux et pour des durées variées. Vos objectifs peuvent être le financement d’un achat immobilier, de travaux ou l’acquisition d’un véhicule, par exemple. Cet empilement de crédits alourdit vos finances, et complique la gestion de votre budget. Une solution existe pour remédier à ces complications: le regroupement de crédits, également appelé « rachat de crédits ». Il consiste à fusionner plusieurs crédits en cours de remboursement, contractés auprès d’un ou plusieurs organismes prêteurs. Vous obtenez un crédit unique, avec un taux d’intérêt unique et une seule mensualité. Vous y trouvez un avantage quand vous avez besoin de:

Simplifier la gestion et la lecture de vos finances

Le regroupement de crédits vous permet d’assainir vos finances et de simplifier la gestion de votre budget avec une mensualité unique.

Alléger vos remboursements

L’accumulation des crédits peut finir par représenter une part importante de vos revenus et grever votre budget. Le rachat de crédits est une solution adaptée pour rééquilibrer votre situation financière en diminuant votre taux d’endettement. L’opération consiste généralement à diminuer la mensualité tout en allongeant la durée de remboursement. Cette opération vous permet d’augmenter votre reste à vivre mensuel. C’est utile aussi quand votre situation évolue (baisse de vos revenus, naissance d’un enfant, départ à la retraite…).

Financer de nouveaux projets

Optimiser votre taux d’endettement est un bon moyen d’augmenter votre capacité d’emprunt. Grâce aux mensualités revues à la baisse, vous disposez d’une plus grande marge de manœuvre. Quand votre situation le permet, vous pouvez emprunter un capital plus important et financer un nouveau projet.

Quels types de crédits peut-on inclure lors d’un regroupement de crédits?

Tous les types de crédits peuvent faire l’objet d’une opération de regroupement: crédit immobilier, crédit à la consommation, crédit renouvelable… Il est également possible d’inclure d’autres formes de dette, comme un découvert bancaire ou une dette d’huissier, par exemple.

Le rachat de crédit est assimilé à un prêt immobilier lorsque la part des crédits immobiliers représente plus de 60% du montant total du regroupement. Cette qualification vous permet de bénéficier d’un taux d’usure plus faible et d’emprunter sur une durée plus longue. Si la part d’immobilier est inférieure à 60% du total, le regroupement de crédit relève des dispositions légales applicables aux crédits à la consommation.

Le regroupement de crédit fait souvent baisser vos mensualités ou votre taux d’intérêt

Lors d’une opération de regroupement de crédits, l’établissement financier peut vous proposer plusieurs solutions, en fonction de votre situation:

Une mensualité plus faible. C’est l’option la plus fréquente,

Un taux d’intérêt moins élevé, si les conditions de marché s’y prêtent,

Une réduction de la durée du crédit, mais c’est plus rare.

Si le regroupement permet de réduire le montant de vos mensualités, il induit en contrepartie un allongement de la durée de votre crédit. Cela conduit mécaniquement à un renchérissement de son coût total (ou TAEG). Pour déterminer si l’opération est intéressante financièrement, vous devez étudier le coût total du crédit, en tenant compte du taux d’intérêt proposé et des diverses assurances comme celles pour un décès ou une invalidité, par exemple.

L’organisme prêteur est tenu de vous informer sur les conditions de regroupement du crédit ( loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 sur la réforme du crédit à la consommation ). Il doit vous fournir un document permettant de comparer les caractéristiques des crédits faisant l’objet du rachat avec les caractéristiques financières de la proposition de regroupement. Ce document doit indiquer clairement si l’opération se traduit par un allongement de la durée de remboursement et/ou par une augmentation du coût total du crédit