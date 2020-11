Reconfinement: les agents immobiliers se battent pour maintenir les visites

Après les commerçants, les agents immobiliers se mobilisent. Ces derniers estiment que louer ou acheter un logement est une nécessité qui doit constituer un motif dérogatoire de sortie.

Alors que leurs clients potentiels ne peuvent plus se déplacer durant ce nouveau confinement, les agents immobiliers se mobilisent pour tenter de faire évoluer les règles. C'est Henry Buzy-Cazaux, président de l'Institut du management des services immobiliers, qui a lancé le mouvement ce week-end en postant sa proposition sur le réseau social professionnel LinkedIn.

Il suggère de faire de la visite d'un logement à vendre ou à louer un motif dérogatoire de sortie. Et pour rendre la proposition acceptable par les autorités, il a pris soin d'y apporter deux restrictions: seules les résidences principales seraient concernées pour que l'on parle d'une vraie nécessité et que la visite soit encadrée par un professionnel.

«Sur le fait d'avoir recours à un agent immobilier, ce n'est pas une revendication corporatiste, souligne Henry Buzy-Cazaux, mais c'est un gage pour les pouvoirs publics. Le professionnel engage sa responsabilité pénale, sa visite est traçable et il offre de meilleures garanties qu'un particulier pour le respect des règles sanitaires.» Concernant la limitation aux seules résidences principales, cela doit permettre aux projets des ménages de continuer à se réaliser, car acheter ou louer un toit est une «impérieuse nécessité» qui répond aux évolutions de la vie.

Des appels au gouvernement

Il faut croire que la proposition a tapé juste car elle a été instantanément reprise et relayée par des professionnels de terrain comme par des réseaux. Même Laurent Vimont, le patron de Century 21 France, s'est empressé de relayer cette proposition. Pourtant, les deux hommes ferraillent depuis des mois sur l'impact de la crise sanitaire sur les prix immobiliers. Henry Buzy-Cazaux martèle qu'il y aura forcément une baisse sensible, Laurent Vimont lui répondant que rien ne permet de l'affirmer... Christine Fumagalli, présidente d'Orpi ou Jean-Marc Torrollion, à la tête de la Fnaim, n'ont pas tardé, eux non plus, à appeler le gouvernement à se pencher sur cette reprise des visites.

«Au terme de cette première période de quinze jours de reconfinement, les agences devront pouvoir reprendre leur activité à plein», suggère de son côté Danielle Dubrac, présidente de l'Unis (Union des syndicats de l'immobilier. Évidemment, tous les professionnels ne proposent pas forcément de n'autoriser que les activités liées à la résidence principale... «L'immobilier est un espoir essentiel pour la relance économique du pays, estime Henry Buzy-Cazaux. Au vu des circonstances actuelles, j'ai de vrais doutes sur un succès massif de la rénovation énergétique, surtout dans les copropriétés. Alors si les transactions et les locations restent bloquées, la situation peut s'avérer dramatique.» Il en profite pour rappeler que la profession est constituée d'une large majorité d'agents commerciaux, non salariés, qui ne peuvent donc prétendre à des aides et dont l'avenir est des plus sombres.