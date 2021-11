Quelle est la contribution des assureurs à la finance durable ?

A quelle hauteur les assureurs contribuent-ils à la finance durable ? ( Crédits: Fotolia)

Avec un encours géré de 2.400 milliards d'euros, les assureurs sont des acteurs majeurs du financement de l'économie et ont un rôle clé à jouer pour soutenir une croissance durable et la transition vers une économie bas-carbone et inclusive. La FFA a réalisé un état des lieux de leur contribution.

Fin 2020, les assureurs géraient un encours de 2.400 milliards d'euros (hors unités de compte). À ce titre, ce sont des acteurs majeurs du financement de l'économie et ils ont donc un rôle clé à jouer pour soutenir une croissance durable, contribuer à la transition vers une économie bas-carbone et inclusive. Ils se sont engagés dans une démarche d'investissement responsable, afin que leurs investissements n'entraînent pas de déséquilibres environnementaux et sociaux, tout en continuant à rechercher une performance financière.

La FFA (fédération française de l'assurance) a réalisé une étude sur un panel de 22 groupes d'assurance représentant 94 % du montant total des actifs des sociétés d'assurance françaises et présente un état des lieux à fin 2020 de l'intégration des facteurs ESG dans les stratégies d'investissements des assureurs.

Contribution des assureurs au financement de la transition vers une économie bas-carbone

Les investissements nécessaires pour réussir la transition écologique et atteindre les objectifs de l'Accord de Paris se chiffrent en milliers de milliards d'euros. Les assureurs se sont engagés à contribuer à ces objectifs. Le plan d'investissement pour une Europe durable vise à mobiliser au moins 1.000 milliards d'euros d'investissements durables au cours de la prochaine décennie, auprès d'acteurs privés et publics.

Fin 2020, les placements verts des assureurs s'élèvent à 113 milliards d'euros, soit 5 % des actifs gérés (hors unités de compte), en hausse de + 31 % par rapport à 2019. Ces placements sont composés pour moitié (52 %) d'immobilier vert et pour 43 % de « green bonds ». Le reste se répartit entre infrastructures vertes (10 %) et fonds thématiques environnementaux (8 %).

Réduire à zéro les investissements des assureurs dans le charbon thermique

Le Programme des Nations unies pour l'environnement estime que, pour viser une limitation du réchauffement climatique à 1,5°C à la fin du siècle, la production de charbon doit diminuer annuellement de 11 % entre 2020 et 2030. Pour contribuer à cet objectif, les assureurs ont défini des politiques d'exclusion visant à réduire progressivement leurs investissements dans le secteur du charbon thermique.

Fin 2020, l'exposition au charbon thermique des assureurs (investissements directs) est de 16 milliards d'euros soit 0,7 % des actifs gérés. En un an, 1,8 milliards d'euros ont été désinvestis.

Évaluer et gérer les risques climatiques des portefeuilles d'investissements des assureurs

Conformément aux recommandations de la Task-force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), les assureurs évaluent les risques climat associés à leurs portefeuilles d'investissements, afin de prendre des décisions d'investissement adaptées.

Fin 2020, 1.659 milliards d'euros, soit 74 % des actifs gérés, sont couverts par une analyse climat.

Accompagner la transformation des pratiques ESG des entreprises

L'intégration ESG consiste à prendre en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d'investissements. Cela passe par une analyse extra-financière des entreprises et des États dans lesquels les assureurs investissent afin de sélectionner les acteurs les plus vertueux et/ou exclure ceux qui adoptent les pratiques les plus néfastes pour l'environnement et la société.

Fin 2020, 1.663 milliards d'euros, soit 74 % des actifs gérés, sont couverts par une analyse extra-financière autour des critères ESG.

Proposer aux assurés des produits d'épargne responsables, verts et solidaires

La loi PACTE prévoit qu'à compter de 2022, chaque contrat d'assurance vie multi-support doit proposer au moins :

- Une UC satisfaisant aux critères d'investissement socialement responsable et ayant obtenu le label ISR

- Une UC satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique et ayant obtenu le label Greenfin

- Une UC solidaire

Fin 2020, l'encours en unités de compte responsables, vertes et solidaires atteint 74 milliards d'euros, en hausse de 17 % par rapport à 2019.