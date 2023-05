Les Français plébiscitent l’épargne de précaution au détriment de l’épargne-retraite

(Crédits photo: 123RF)

Bien qu'ils y soient opposés, les Français estiment inévitable un nouveau relèvement de l'âge de départ à la retraite dans les prochaines années et sont inquiets sur leur niveau de vie à la retraite. Mais dans un contexte inflationniste et de tensions sociales, ils privilégient l'épargne de précaution au détriment de l'épargne-retraite.

Le Cercle de l'Épargne vient de publier les résultats d'une enquête menée du 20 au 23 février 2023 sur les Français, l'épargne et la retraite. Bien qu'ils soient opposés au report de l'âge légal de la retraite, les Français estiment inévitable un nouveau relèvement de cet âge dans les prochaines années et demeurent inquiets en ce qui concerne leur niveau de vie à la retraite. Mais dans un contexte inflationniste et de tensions sociales, les Français plébiscitent l'épargne de précaution et, en premier lieu, le Livret A, au détriment de l'épargne-retraite.

Comment les Français épargnent-ils en période d'inflation ?

En 2023, si une grande partie des Français (40 %) a conscience que la valeur de leur épargne a diminué en raison de l'inflation, ils sont près d'un tiers (31 %) à penser qu'elle n'a pas été modifiée et 14 % qu'elle a augmenté. Face à cette montée des prix, 22 % des Français interrogés déclarent avoir accru leur effort d'épargne, alors que 65 % ont été contraints de réduire leurs dépenses de consommation et 27 % ont puisé dans leur épargne.

En 2023, le Livret A arrive en tête des placements jugés les plus intéressants par les Français (65 %), devant l'immobilier locatif (60 %) et l'assurance vie (56 %). En effet, le Livret A est considéré comme un placement efficace pour lutter contre l'inflation, en raison principalement du relèvement récent de son taux à 3 %.

A lire aussi : Les stratégies d'épargne des Français dans un contexte d'inflation, de hausse des taux d'intérêt et de réforme des retraites

Les Français et la retraite

Les Français, surtout les femmes et les personnes aux revenus modestes, restent inquiets pour leur niveau de vie à la retraite : près des deux tiers d'entre eux (65 %) estiment que leurs pensions sont ou seront insuffisantes pour vivre correctement. Mais la priorité donnée à l'épargne de précaution nuit à l'épargne-retraite : alors qu'ils étaient 59 % à épargner pour leur retraite en 2019, les Français non retraités sont aujourd'hui seulement un peu plus de la moitié à le faire. La baisse est encore plus marquée chez ceux qui rencontrent des problèmes de pouvoir d'achat. L'achat la résidence principale reste le premier réflexe pour préparer sa retraite (48 %), devant l'assurance vie (18 %) à égalité avec l'investissement immobilier locatif. Les produits d'épargne retraite suivent en recueillant 14 % des suffrages.

Si 80 % des Français aimeraient partir à 62 ans voire avant, ils n'entendent pas pour autant partir avec une décote et sont 48 % à penser liquider leurs pensions seulement à partir du moment où ils rempliront les conditions pour avoir accès à une retraite à taux plein et seulement 26 % à accepter l'idée de partir avant avec une décote. Ainsi, ils sont 67 % à penser qu'ils ne partiront à la retraite qu'à 62 ans ou plus et ils sont même 43 % à penser ne pouvoir liquider leurs droits qu'après 64 ans.

Les Français se font peu d'illusion : bien qu'ils soient opposés au report de l'âge légal de la retraite, ils estiment inévitable un nouveau relèvement de cet âge dans les prochaines années et sont même 75 % à penser que l'âge légal pourrait être de 65 ans voire plus dans les prochaines années.

La plupart des Français (44 %) souhaite le maintien du système de retraite par répartition, mais sont tout de même 41 % à être favorables à la mise en place d'un système mixte répartition/capitalisation. Seulement 15 % se prononcent pour un système exclusivement par capitalisation.