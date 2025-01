Que faire après l’inondation de votre maison ? / iStock.com - tiero

Coupez l’électricité

Après l’inondation de votre maison et avant d’y entrer à nouveau, vérifiez bien que l’électricité est coupée au niveau du panneau principal. Rappelons que la combinaison eau/électricité est dangereuse, vous pourriez vous électrocuter. Idéalement, si de fortes pluies sont annoncées et que le risque d’inondation est avéré, coupez l’électricité avant que l’eau ne s’infiltre dans votre habitation.

Inspectez bien les lieux

Une fois l’électricité coupée, il est temps d’inspecter l’intérieur de votre maison. Protégez-vous correctement avec des bottes de pluie, des gants, un masque et une tenue imperméable. L’eau a peut-être endommagé les sols et les murs. De plus, des substances nocives sont susceptibles de se dégager des eaux sales. Vous sentez une odeur de gaz ? Ne prenez aucun risque et partez. Ensuite, prévenez les services d’urgences. Alertez-les également si vous constatez des fils électriques tombés et autres situations dangereuses.

Évacuez l’eau

Pour évacuer l’eau de votre maison, demandez de l’aide à un maximum de personnes. Remplissez des seaux et videz-les petit à petit ou bien employez une pompe submersible ou de surface. Attention, la pompe est à choisir et à manipuler avec soin. Lorsqu’il ne reste plus assez d’eau pour employer la pompe, utilisez des balais à raclette ou encore des chiffons. Il existe aussi des aspirateurs "eau et poussière".

Faites du tri

Évaluez chaque objet, chaque meuble afin de déterminer ce qui est récupérable et ce qui a été détruit par l’eau. Triez les objets en plusieurs groupes : intacts, réparables, à jeter… Dans ce qui est à jeter, pensez à faire un autre tri (bois, métaux…). Notez que certains objets, comme les matelas par exemple, peuvent sembler sauvables. Toutefois, ayant été au contact de l’eau, ils présentent des risques sanitaires. À noter : pensez à prendre des photographies de votre maison et de vos biens pour votre compagnie d’assurance, avec laquelle vous devez prendre contact le plus rapidement possible.

Séchez, nettoyez, réparez

Il est maintenant important de bien sécher votre maison afin d’éviter de futurs problèmes (moisissures…). Vous avez la possibilité de louer ou d’emprunter des déshumidificateurs industriels. Toutes les surfaces ayant été au contact de l’eau doivent être nettoyées avec des produits antimicrobiens et fongicides. Il faudra également refaire l’isolation des murs ayant été mouillés après avoir séché et nettoyé ces derniers. Parfois, les murs sont à refaire partiellement voire totalement. Concernant les réparations, celles qui concernent la plomberie ou encore l’électricité notamment sont à confier de préférence à des professionnels.

Réintégrez votre maison

Lorsque cela est possible, réintégrez votre maison. Vous aurez peut-être besoin d’acheter de nouveaux meubles, tapis et autres. Réfléchissez à l’avenir et à la façon ou aux façons dont vous pourriez éviter de nouvelles inondations au sein de votre maison. Surélévation des installations électriques, matériaux étanches, aménagement de voies d’eau, barrières anti-inondations… Les entreprises spécialisées pourront vous guider sur les solutions à mettre en place.