Vous êtes actif salarié, et subissez ce terrible paradoxe : des revenus trop élevés pour obtenir un logement social et pas assez élevés pour accéder au parc privé... ? Pas de panique, il existe une alternative. Il s’agit du « Logement Locatif Intermédiaire » (LLI), une offre de logement qui vous est tout spécialement dédiée. Voici tout ce qu’il vous faut savoir sur le sujet.

Qu'est-ce que le logement intermédiaire, alternative au logement social et au parc privé ? / iStock-ah_fotobox

LLI, quel est le principe ?

Le logement intermédiaire a vocation, depuis 2014, à permettre aux « classes moyennes » de se loger à proximité des bassins d’emploi, avec des loyers plafonnés et inférieurs de 10 à 15 % au prix du marché. Leur implantation est prévue dans les « zones tendues », des territoires où l’offre de logements est insuffisante pour couvrir les besoins des demandeurs en termes de volume et de prix. La France métropolitaine est ainsi découpée en cinq zones : A bis, A, B1, B2 et C. La zone « A bis » est celle où la situation est la plus tendue. Les logements, neufs, en général de 2 ou 3 pièces, garantissent à leurs locataires un confort minima, et surtout un « taux d’effort » maitrisé en termes de loyer, car ce dernier est plafonné selon ce barème (pour 2022) : 17,62 € / le m2 en zone A bis 13,09 € / le m2 en zone A 10,55 € / le m2 en zone B1 9,17 € / le m2 en zone B2 9,17 € / le m2 en zone C

LLI : qui est éligible ?

Pour se voir attribuer un logement intermédiaire, il faut : Être salarié d’une entreprise d’au moins 10 salariés, ou 50 salariés s’il s’agit du secteur privé agricole, Justifier de ressources égales ou inférieures aux plafonds réglementés, à savoir, pour les baux conclus ou renouvelés en 2022 : Type de foyer Zone Abis Zone A Zone B1 Zones B2 et C 1 personne 39 363 € 39 363 € 32 084 € 28 876 € 1 couple 58 831 € 58 831 € 42 846 € 38 560 € 1 p. ou 1 couple + 1 p. à charge 77 120 € 70 718 € 51 524 € 46 372 € + 2 p. 92 076 € 84 708 € 62 202 € 55 982 € + 3 p. 109 552 € 100 279 € 73 173 € 65 856 € + 4 p. 123 275 € 112 844 € 82 465 € 74 219 € Majoration + 5 p. ou plus 13 734 9 € 12 573 € 9 200 € 8 277 €

A noter

Le logement attribué doit être la résidence principale du demandeur.